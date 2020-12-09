Мнение: О секретных деталях предстоящего транзита власти Путина

09.12.2020, 4:44, Разное



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Вот и ещё одна доселе секретная деталь предстоящего «Большого транзита» власти стала явной. Вообще, новости по этой теме последнее время довольно-таки густо попёрли. Что свидетельствует лишь об одном: реализация масштабного олигархического проекта «#Россия после Путина» идёт полным ходом.

Но вот в каком направлении?

Ещё один важный нюанс проясняет это.

Как сообщается в новостях, после Нового года Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», основанный нынешним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, будет переформирован. Об этом РБК рассказали сразу три близких к фонду источника.

Сейчас Фонд осуществляет «научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и консультативную работу», а также выделяет средства на различные программы Комитета гражданских инициатив (тоже кудринского) и на ежегодное проведение Общероссийского гражданского форума (там состав компромиссный). Все эти проекты – либеральные по своей сути.

И вот теперь они закрываются…

В пресс-службе КГИ уточнили, что вскоре должна произойти реорганизация фонда «Диалог» и что в нынешнем виде он не сохранится. «Продолжат самостоятельно развиваться два крупных успешных проекта, которые в свое время были запущены фондом, — Общероссийский гражданский форум и Национальная премия «Гражданская инициатива», — сообщили РБК в пресс-службе организации. — Что касается КГИ, то в его работе изменений не предполагается».

Последнее, впрочем, не совсем соответствует действительности: нынешний КГИ уже не тот. Ещё год назад о своём уходе из КГИ и ОГФ заявил видный либеральный экономист Евгений Гонтмахер. Количество программ Комитета за последний год сократилось с 14-ти до девяти. Финансирование тоже было обрезано.

В свою очередь Общероссийский гражданский форум явственно дистанцировался от либералов и вообще от политики. Его деятельность сместилась в сторону «гражданского активизма» – безобидной и беззубой говорильни по местечковым темам. Критики, даже лояльной, в сторону нынешней власти от него больше не будет.

После того, как под флагом очередной #реформы руководящих должностей или возможности влиять на распределение финансовых потоков лишились Анатолий Чубайс и весь спонсируемый им либеральный клан – Аркадий Дворкович, Яков Уринсон, Александр Браверман и ряд других бывших правительственных деятелей – только проекты Алексея Кудрина оставались влиятельным рупором либералов. Теперь закрываются и они.

Это означает, что либеральный проект в России сворачивается, превращаясь в маргинальный. Теперь все либералы остались за рамками конструктивной оппозиции, их деятельность сосредотачивается исключительно у несистемщиков. Что лишь подкрепляет более ранний вывод: к моменту начала «Транзита» все российские системные либералы лишатся сколько-нибудь значимых ресурсов. Которые так или иначе будут сосредоточены под контролем силового клана и ближайшего окружения Владимира Путина. Соответственно, его преемника также назначат из числа «силовиков». И весь вопрос лишь в том – из пиджаков, или из погонов.

А вам какой вариант больше понравился бы?