 

Байден запланировал виртуальную инаугурацию

09.12.2020, 4:40, Новости дня

Инаугурация «избранного президента» США Джозефа Байдена, как планируют в Демпартии, пройдет по большей части в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса, сообщил конгрессмен, демократ от штата Южная Каролина Джеймс Клайберн телеканалу CNN.

Он уточнил, что инаугурация пройдет примерно также, как предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) в августе, который был проведен по большей части в виртуальном формате, передает ТАСС.

«Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной. На меня произвела впечатление организация нашего национального съезда», – отметил Клайберн.

Источники телеканала заявляли, что рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона (штат Делавэр) на поезде. Таким способом он добирался на работу, будучи сенатором от Делавэра.

Напомним, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава американского государства Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов, но рекомендовал запустить первоначальные протоколы передачи президентских полномочий. По словам Трампа, Байден попадет в Белый дом, только если сможет доказать, что голоса на президентских выборах были получены не мошенническим путем. СМИ сообщили, что Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена может объявить о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента США.



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