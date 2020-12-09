Скатертью дорожка

09.12.2020, 4:30, Разное

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в Катаре. Возьмет ли РФ реванш за прошлые обиды или опять опозорится?

На предстоящем турнире в соперниках сборной РФ будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Само же коротенькое понедельничное шоу с шариками в Цюрихе наверняка войдет в историю. И не потому, что из-за пандемии на тусовку с тасовкой не пригласили представителей футбольных ассоциаций, в результате чего волнительное зрелище превратилось в довольно скучную процедуру. Штука в том, что для правильного и безболезненного распределения кудесников мяча по «зонам» организаторам требовалось учитывать несколько новых факторов и нюансов.

Фото: EPA

К политическим «барьерам» мы, к сожалению, давно привыкли. И все же. Согласно регламенту, в одной группе, к примеру, не имели права оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Россия, Украина и Россия. Затронули нашу страну и другие государства с суровым климатом и так называемые погодные ограничения. В футбольных верхах решили, что «сообразить на троих» не могли, допустим, «холодные» Россия, Беларусь и Литва. А также Беларусь, Украина и Исландия. Не суждено было сгруппироваться Украине, Норвегии и Латвии. Почему и для чего? Чтобы не отморозить друг другу гетры и уши.

Существовал и определенный «летательный» барьер для южан и северян, которым «запретили» собираться больше трех в одном «доме». Так, схлестнуться между собой не дозволялось Гибралтару, Азербайджану и Португалии, а также Уэльсу, Франции и Фарерам. Какова цель? Видимо, экономия топлива и сил в ковидную эпоху. Говорят, скоро будут разводить сборные по языковому критерию, вероисповеданию и по отношению к секс-меньшинствам. Впрочем, чему удивляться, если перед каждым матчем отдельные футболисты из различных чемпионатов встают на одно колено, а другие «нетолерантные» единицы резко осуждают коллег по цеху за подобный жест…

Спортивных же раскладов и споров перед жеребьевкой было хоть отбавляй: кто-то утверждал, что только попадание в компанию к датчанам и австрийцам позволит унылой русской бригаде побороться за билет на Ближний Восток. Кто-то называл идеальными противниками для партнеров Джикии голландцев и румын.

Забавно, что национальные дружины Польши, Черногории и Израиля, в свою очередь, признались, что не хотели бы получить из третьей корзины в соперники именно Россию.

Посему даже родился анекдот: «Израильтяне, поляки и черногорцы мечтают не встретиться с батальоном Дзюбы, потому что боятся умереть от смеха». Но вышеназванным командам в итоге повезло: РФ мимо них проскочила. А надорвать живот от хохота грозит хорватам, словенцам, словакам, киприотам и мальтийцам. Все конкуренты, кроме Мальты, хорошо знакомы. «Банда» Луки Модрича не пустила нас в полуфинал ЧМ-2018. Словенцы устроили памятный всем «Марибор», лишив Гуса Хиддинка и Андрея Аршавина со товарищи мировой поездки в ЮАР. Словацкий «колхоз» больно щелкнул по носу Леонида Слуцкого и друзей Акинфеева на Евро-2016. А киприоты, если кто забыл, в 1997-м отобрали два важных очка у подопечных Бориса Игнатьева, которые затем оплошали в стыковых поединках с итальянцами и пролетели мимо французской ярмарки. Кстати, мячик от киприотов на глазах Юрия Лужкова и Геннадия Хазанова пропустил в Паралимни нынешний наставник сборной России…

Впрочем, хорошо смеется тот, кто смеется в ноябре-2021. Именно тогда завершится отборочный турнир, стартующий 24 марта будущего года. Весной и осенью команды проведут между собой традиционные двухраундовые дуэли (дома и в гостях), и только десять победителей групп напрямую попадут в зимний Катар. Десять же сборных, занявших вторые места, вместе с двумя неудачниками Лиги наций — 2021 отправятся в плей-офф, где будут разыграны еще три дополнительных европейских пропуска. Полуфиналы и финалы этого утешительного соревнования намечены на март 2021 года.

Многие специалисты считают, что при удачном раскладе как раз таки в данном мини-форуме и решится судьба парней в майках с двуглавым орлом.

Однако прогнозы — дело неблагодарное и пустое. Особенно применительно к сборной, последние матчи которой, как вы помните, лишь подтвердили старую истину: «чемпионам наших сердец» одинаково тяжело бодаться хоть с лидерами, хоть с аутсайдерами. Каждая собака, что называется, готова крепко покусать. Даже пять раз. И на конкретный вопрос: «Поедет ли сборная РФ в Катар?» – футбольный главнокомандующий ответил уклончиво осторожно: «Хорошо, что нам не достались немцы. Группа — ровная. Мы вступим в борьбу за путевку».

Беда в том, что подшефные Станислава Черчесова, неожиданно сверкнувшие на домашнем мундиале, опять съехали на левую дорожку и вернулись к привычным полевым мучениям.

Без тактики и стратегии. И, по большому счету, поводов для оптимизма нет. В рейтинге ФИФА сборная, не знающая побед шесть матчей, опустилась на 39-е место. Но еще ниже она упала в глазах болельщиков после интервью Станислава Саламовича, который свалил всю вину за провал в Лиге наций на и так переругавшихся между собой игроков. А ведь летом «физрука» Черчесова и его деревянную армию ждет и континентальное первенство, где тоже следует не ударить лицом в газон. Добавит головной боли и еще один момент: стартовый отрезок отбора в марте совпадает с молодежным чемпионатом Европы, в котором россияне примут участие впервые за долгое время. И тут, в месяц спячки отечественного футбола, надо будет грамотно разобраться, кому и в какую сборную ехать.

В общем, в канун Нового года остается надеяться только на Дедушку Мороза. Волшебные ноги нашим лентяем он, конечно, под елку не положит, но помирить актеров с режиссером вполне способен.

Ползти в Катар в любом случае нужно в добром здравии.

Андрей Успенский

корреспондент