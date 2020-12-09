Мнение: Мировые красотки 20-го года

09.12.2020, 4:16, Разное

Вообще, вдосталь налюбовавшись на Самую Красивую Девушку Канады в 2020 году, я захотел, как говорится, “продлить очарованье”. Ткнул наугад в “Мисс Франция 2020” – и Франция меня не подвела. Итак, вот еще раз (хорошее – повтори) – мисс Канада, а за ней – мисс Франция этого года. То есть тьфу – наоборот! Сначала Франция, потом – Канада. Да и как можно перепутать Канаду и Францию?!





Мисс Канада 2020 и Мисс Франция 2020

Интересно, что первая красотка Франции, по имени Клеманс Ботино, как пишут сами же французы, “из Гваделупы”. Собственно, она бывшая “Мисс Гваделупа”, ставшая “Мисс Франция”. Повезло. Французам, разумеется.

А вот “Мисс Америка 2020”. Я на нее смотрю с недоумением – по-моему, она какая-то неполиткорректная.

Странно… Полез смотреть прошлогоднюю “мисс”. А, ну да – просто “лимит выбран”. Все в порядке. Вот всеамериканская “Мисс” 2019:

Однако, воля ваша, более всего я был потрясен текущей “Мисс Германия”. И – нет, она не черная. Она… Она такая…

И вот еще она:

Эту дивную… гм!.. девушку зовут по-королевски – Леона-Шарлотта фон Хозе. Ей 35 лет, и она мать-одиночка. Вот что я о ней прочитал: “На конкурсе красоты «Мисс Германия-2020» победу получила 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе — бизнес-леди, самостоятельно воспитывающая трехлетнего ребенка. Новая немецкая королева красоты стала самой старшей за всю историю проведения этого конкурса . Победа Леони стала возможной благодаря новым правилам, введенным в этом году: максимальный возраст участниц увеличили на 10 лет — до 39 лет (минимальный возраст — 18 лет), а также разрешили принимать участие рожавшим, замужним или разведенным женщинам”.

В общем, ценителям есть из чего выбирать: не хочешь черных красоток из Франции или Канады – пожалуйста, есть не менее чудесная белая Леона-Шарлотта. Воистину красота – это страшная сила.