 

Мнение: Помидорные санкции против Азербайджана

09.12.2020, 3:52, Разное

Россия ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок.

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт томатов и яблок из Азербайджана. Это связано с тем, что в продукции обнаружили вредителей.
Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.
«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», — говорится в сообщении.
Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2019 году эта страна завезла в Россию 172,3 тыс. т томатов на $189,1 млн. Вторым крупнейшим импортером была Турция, которая завезла 93,9 тыс. т томатов на $113,6 млн, а на третьем месте был Китай (69,4 тыс. т на $84,1 млн). В этом году Азербайджан — тоже лидер по поставкам томатов, свидетельствует статистика в базе ФТС за доступный период 2020-го. Азербайджан поставил в этом году в Россию 153 тыс. т томатов на $169,6 млн, на втором месте была Турция, а на третьем — Белоруссия.
По импорту в Россию свежих яблок Азербайджан в 2019 году был в тройке лидеров, а в этом году — на пятом месте.

https://www.rbc.ru/society/08/12/2020/5fcfc9839a7947008e4195ba – цинк

Помидорные санкции против Азербайджана аккурат в "день победы", который собираются праздновать в Баку. Фактически, Азербайджану берут и вырубают сразу две крупных экспортных статьи.
Нельзя исключать, что таким образом Алиеву посылают недвусмысленные сигналы на счет турок и истории с сбитым вертолетом, о котором Баку помалкивает. А время идет. Поэтому, вполне возможно, Алиева решили потрогать за помидоры, как в свое время потрогали "друга Реджепа".
Стоит напомнить, что отмены помидорных санкций за Су-24 Турция добивалась более года по официальным и неофициальным каналам. Посмотрим, как с этим будет у Алиева.


Экспорт турецких помидоров в 2015-м году до помидорных санкций.


Экспорт после введения санкций. Появление в списке Белоруссии прозрачно намекает, что некоторое кол-во турки гнали в Россию через Батьку. Вангую, что если санкции против Азербайджана затянутся, то Белоруссия внезапно увеличит поставки в Россию помидор и яблок.

Источник: Colonel Cassad



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