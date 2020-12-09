Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2021 год

09.12.2020, 3:46, Новости дня

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), включающий расширение санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также обязательные рестрикции в отношении Турции за приобретение российских систем С-400.

Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, общим объемом свыше 740 млрд долларов, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд долларов, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики – 26,6 млрд долларов, на проведение операций за рубежом пойдет 69 млрд долларов, передает ТАСС.

Документ, помимо прочего, включает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также обязательные рестрикции в отношении Турции за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Кроме того, предполагается выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Летом сначала контролируемая демократами Палата представителей, а затем Сенат, где большинство за республиканцами, одобрили свои версии проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Для согласования деталей двух этих документов была созвана комиссия из представителей обеих палат. Согласованный документ законодатели представили на прошлой неделе. Как ожидается, вскоре проект военного бюджета рассмотрит Сенат США, после чего документ поступит на подпись американскому президенту.

В начале декабря президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний.

Напомним, Палата представителей и Сенат Конгресса США включили в проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год (начался 1 октября) расширение американских санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». При этом Конгресс США выступил против санкций против ЕС из-за «Северного потока – 2».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Политолог Малек Дудаков отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «в случае блокировки военного бюджета «Северный поток – 2» может быть спасен от санкций, а Пентагону придется резко сократить свои расходы».