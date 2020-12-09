Мнение: Турки троллят европейских идиотов

09.12.2020, 3:22, Разное



Футбола дальше не будет

Футболистов в Европе всю осень заставляют вставать на одно (или два, по выбору) колено перед каждым (!!) матчем – в знак, вы не поверите, глубокого то ли сочувствия, то ли вины, то ли почтения по отношению ко всем безвинно убиенным в истории человечества неграм планеты. И, надо сказать, это еженедельное упражнение приносит свои плоды: футболисты оказались настолько заморочены и фрустрированы навязанным им чувством вины и страха, что уже… начали срывать матчи, едва завидя малейший намек на недостаточное к неграм почтение.

Вот только что оказался прерван матч Лиги Чемпионов (!) между французским ПСЖ и турецким Истанбул. Особенно любопытна причина:

“Матч был прерван в первом тайме при счете 0:0 после того, как резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал помощника тренера турецкой команды Пьера Вебо «негром». «Черный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот черный, так нельзя себя вести», — сказал Колтеску главному арбитру встречи Овидиу Хацегану, уточняя, кому следует вынести наказание”.

Еще раз, для тех, кто не понял: помощник тренера одной из команд буянил на скамейке – видимо, делал какие-то знаки или громко возмущался. Резервный арбитр передал чисто служебное сообщение главному – мол, обрати внимание на того черного возле тренера, что-то он разбушевался. И эту фразу ПОДСЛУШАЛ один из игроков…

Ну и всё, конец. Матч ЛЧ, который смотрят сотни тысяч, если не миллионы зрителей ПО ВСЕМУ МИРУ, прервался на неопределенное время. “Вы никогда не говорите: «Этот белый парень», а говорите: «Этот парень». Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать «Этот черный парень»?» – вот такую тираду выдал футболист-негр турецкой команды Демба Ба. И ушел с поля.

Ну и в разных описаниях этого грандиознейшего скандала пикантнейшие (потому что абсолютно абсурдные) детали идут одна за другой. “К месту стычки пришли представители «Истанбула», а Неймар и Маркиньос пытались выяснить у Колцеску, действительно ли он назвал Ба «черным».

Я задумался: а действительно, можно ли называть черного игрока “черным”? А “белого”, соответственно, “белым”? Или это страшное, несмываемое оскорбление, РАСИЗМ, иными словами? Вопрос!

“«Четвертый судья сказал negro на глазах у всех! Мы вернемся на поле, если УЕФА уберет с поля четвертого судью. Если нет, «Истанбул» не выйдет на поле», – говорит президент клуба Гексель Гюмюшдаг”. То есть больше всего возмущен, как мы видим, турок. Он вне себя: КАК ЭТО – судья-румын сказал Negro?? Вот оно, что бывает, если каждую неделю вставать на колени… Вырабатывается особая чувствительность!

“Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вмешаться в конфликт”. Оба-на! А вот и Эрдоган уже подсуетился. Скандал выходит на международный уровень. Причем Эрдоган, судя по всему, тоже вовсю топит против “расизма”. Докатились там в Европе – негров черными называют. Турция не допустит беспредела! «Решительно осуждаем расистские высказывания в адрес Пьера Вебо из штаба «Истанбула». Считаю, что УЕФА необходимо предприянять конкретные шаги. Мы безоговорочно выступаем против расизма и дискриминации в спорте и во всех сферах жизни. Нет расизму» – вот точные слова Эрдогана. Блин, да он троллит, скотина такая!

Кошмар. Все происходящее настолько безумно, что как-то уже даже не смешно. Матч прерван, будут ли его доигрывать, и если будут, то когда – неизвестно.