Мнение: Мощный ответ

09.12.2020, 3:02, Разное

Ну наконец-то. Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана. Наша кремлевская гопота мучительно думала, чем ответить на бесцеремонное вышвыривание ее из Закавказья по итогам войны в Карабахе и наконец придумала. А давайте мы запретим их помидоры. Ассиметричный ответ так скать.

Сверхдержава теперь выглядит именно так. Путина в очередной раз вывозили во вторичной субстанции, но он не смолчал и ответил. Грозно и неотвратимо.

В общем, какой президент, такой и ответ. Помидоры – это, конечно, страшный ответ. Теперь-то Азербайджан получит сполна, а турки испугаются и сбегут из Карабаха.