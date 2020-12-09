 

«Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в футбольной Лиге чемпионов

09.12.2020, 2:52, Новости дня

Санкт-петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу немецкого футбольного клуба из города Дортмунд, земля Северный Рейн-Вестфалия. В составе российской команды забитым мячом отметился Себастьян Дриусси (16-я минута). У гостей отличились Лукаш Пищек (68) и Аксель Витсель (79), выступавший за «Зенит» с 2012 по 2016 год, передает ТАСС.

В составе «Боруссии» во втором тайме на поле вышел нападающий Юссуфа Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, в день матча с «Зенитом» ему исполнилось 16 лет 18 дней. Он превзошел достижение защитника Селестина Бабаяро, который дебютировал в турнире 23 ноября 1994 года в составе бельгийского «Андерлехта» в возрасте 16 лет 85 дней.

«Зенит» не одержал ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов. В первом матче команд в нынешнем сезоне «Боруссия» обыграла «Зенит» со счетом 2:0. В турнирной таблице группы F «Зенит» занял последнее, четвертое место, набрав одно очко. «Боруссия» с 13 очками стала первой. Второе место занял итальянский «Лацио», в его активе десять очков, «Боруссия» и «Лацио» сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место с восемью очками занял бельгийский «Брюгге», который примет участие в 1/16 финала Лиги Европы.

В прошлую среду «Зенит» на выезде крупно проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков. 25 ноября «Зенит» не смог выйти в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, уступив на выезде итальянскому «Лацио».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Минпросвещения подтвердило отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

06.08 / Опубликовано видео синхронных пусков ракет комплексами «Искандер-М»

23.08 / Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

24.11 / Под Киевом на съемках фильма разбился автомобиль Lamborghini

21.09 / В Киеве прошел марш за свободу Беларуси. Видео

17.09 / Пандемия, школы и онлайн-обучение: как учить детей в новых условиях?

14.07 / В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

04.10 / Hill – штаб Байдена отказался от критики Трампа, заболевшего коронавирусом

29.09 / В бундестаге решили, что санкции США против «Северного потока — 2» не противоречат международному праву

12.07 / Ученые рекомендуют жителям 22 штатов воздержаться от поездок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска