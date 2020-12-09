 

«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в футбольной Лиге чемпионов

09.12.2020, 2:52, Новости дня

Российский футбольный клуб «Краснодар» на выезде сыграл вничью с английским «Челси» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев с пенальти мяч забил Жоржиньо (28-я минута), у гостей отличился Реми Кабелла (24). В другом матче группы Е испанская «Севилья» обыграла французский «Ренн» со счетом 3:1. По итогам группового этапа «Челси» занял первое место, набрав 14 очков, «Севилья» стала второй (13), «Краснодар» – третьим (5), «Ренн» – четвертым (1), передает ТАСС.

В прошлую среду «Краснодар» одержал победу над французским футбольным клубом «Ренн» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева досрочно обеспечили себе третье место в группе E, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы.

При этом 24 ноября «Краснодар» лишился шансов на выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов после проигрыша в домашнем матче испанской «Севилье».



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