Оценено влияние стресса во время беременности на развитие мозга плода

09.12.2020, 2:48, Разное



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Ученый привлекла для участия 50 беременных женщин, их средний возраст составил чуть больше 33 лет. Лимперопулос исследовала состояние мозга плода каждой участницы с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также провела анкетирование с использование шкалы тревоги Спилбергера. Это информативный способ самооценки уровня тревожности в данный момент как устойчивой характеристики человека.

Исследование показало, что будущие дети матерей с повышенным уровнем тревоги имели более слабые связи между двумя областями мозга, участвующими в исполнительных и высших когнитивных функциях. У них также выявились более сильные связи между частями мозга, связанными с эмоциональным и поведенческим контролем. В будущем это может привести к нарушению координации движений, повышенной реактивности и задержке развития речи.

Автор исследования отметила, что ее задачей было изучить влияние «токсичного стресса», из-за которого женщина не может вести полноценную жизнь и успешно выполнять свои обязанности, однако для диагностики какого-либо психического расстройства его недостаточно. Он может быть вызван повседневными проблемами и неурядицами. Исследование проводилось с 2016 по 2019 год, и, по мнению Лимперопулос, уровень стресса у беременных женщин повысился на фоне пандемии минимум в два-три раза. Поэтому сейчас особенно важно оказывать психологическую поддержку будущим мамам.

«То, что переживает будущая мама, переживает ее ребенок тоже», – сообщила Кэтрин Лимперопулос.

Ранее ученый опубликовала исследование, показавшее, что повышенный стресс во время беременности нарушает биохимию мозга ребенка и рост гиппокампа — области мозга, участвующей в формировании новых воспоминаний, связанных с обучением и эмоциями.

В прошлом году американские ученые сделали неожиданное открытие: у женщин, перенесших стресс без поддержки близких, гораздо реже рождаются мальчики. Исследователи предположили, что мальчики более уязвимы к неблагоприятным условиям в утробе матери. Под воздействием стресса их рождается меньше, поскольку женщины чаще теряют эмбрион мужского пола, нередко даже не зная еще, что они беременны.