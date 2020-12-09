Дочь чиновника из администрации Путина имеет французское гражданство – СМИ

09.12.2020, 2:38, Новости дня

Дочь первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Любовь имеет французское гражданство. Об этом говорится в материале издания The Insider.

“Имя Любови Кириенко The Insider обнаружил в базе лиц с двойным гражданством: совпадают дата рождения (23.03.1990) и номер российского паспорта. Закон о втором гражданстве обязывает всех россиян докладывать Федеральной миграционной службе о его наличии. Сделала это и дочь первого заместителя главы администрации президента”, – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что в LinkedIn дочь Кириенко указала, что до 2012 года училась Париже, в ESCP Business School. Во Франции она также работала в пиар-агентстве 14 Septembre. Потом девушка вернулась в Россию.

В 2017 году Любовь Кириенко возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив.

Комментировать ситуацию издания дочь чиновника отказалась. Однако изданию РБК сказала, что может подать в суд на The Insider. “Это вранье. У меня одно гражданство – России, другого никогда не было”, – сказала Любовь Кириенко.

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию с вероятным французским гражданством дочери Кириенко.

“Главный по политике в путинской администрации – Сергей Кириенко. Именно он выдумывает всю эту дрянь: от законов про “иностранных агентов” до посадок за одиночные пикеты. Подделывает выборы. Постоянно врет. И надо же, у его дочери французское гражданство”, – написал он в Twitter.

Главный по политике в путинской администрации – Сергей Кириенко. Именно он выдумывает всю эту дрянь: от законов про “иностранных агентов” до посадок за одиночные пикеты. Подделывает выборы. Постоянно врёт.

И надо же, у его дочери французское гражданство. https://t.co/ZkUE570ntp

— Alexey Navalny (@navalny) December 8, 2020