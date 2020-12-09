 

“Думаю, что это будет не 2 января”. В Минздраве сообщили, когда введут локдаун и будет ли тогда работать транспорт

09.12.2020, 2:38, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Cтепанов сомневается, что жесткий карантин в Украине введут 2 января. Об этом он рассказал в эфире канала “Украина 24” 8 декабря. 

“Мы завтра финализируем документ. И завтра на [заседании] правительства [его рассмотрим]. Сейчас идут последние консультации с коллегами. Вы знаете, что согласно порядку, Минздрав разрабатывает, отправляет решение другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и затем мы сразу всем расскажем что и как. [Дату 2 января] я слышал от многих, но думаю, что это будет не 2 января”, – сказал он. 

Министр отметил, что общественный транспорт в случае введения жесткого карантина будет работать. 

“Мы не будем закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. Все, что касается транспорта, не будет закрыто при жестком карантине”, – подчеркнул он. 

Министр точной даты введения карантина не назвал. 

“Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к этому пику с наименьшим количеством больных коронавирусом”, – добавил Степанов. 

Исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии “5 каналу” сказал, что конкретный период локдауна назвать трудно. 

“Если ситуация будет стабильна, как сейчас, в течение декабря, то новогодние праздники мы еще можем встречать без усиленного режима противоэпидемических мер. Вероятнее всего, они будут введены после Нового года. Это может быть со 2 января или с 8-го”, – сообщил Кузин. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 8 декабря зарегистрировали 832 758 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 811 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 13 928 пациентов с COVID-19, выздоровело 436 564 человека.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможность введения жесткого локдауна. В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что решение о введении жесткого карантина может быть принято по итогам анализа эффективности “карантина выходного дня” (2 декабря Кабмин решил его не продлевать).

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что локдаун в Украине в любом случае введут, но с датой пока не определились.

Источники издания “ГОРДОН” сообщали 2 декабря, что карантин планируют ввести со 2-го по 15 января. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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