14 военнослужащих отстранены от должностей или уволены из-за «широко распространенной практики» сексуальных посягательств, насилия и убийств на базе Форт-Худ

09.12.2020, 2:36, Разное

От переводчика: перевод сделан в качестве иллюстрации к словам капитана 1-го ранга ВМС США Гарри Табаха: “… У нас нет рукоприкладства, нет дедовщины, даже нет понятия, потому что у нас нет призывов. Проходят ротации. Они профессиональные, они хотят там находиться, их никто не заставляет, они в любое время могут уйти. У нас конкуренция – попасть в вооруженные силы”.

Командование отстранило или уволило 14 офицеров и рядовых военнослужащих, из состава подразделений дислоцированных на базе в Форт-Худ, штат Техас. Это произошло после завершения независимого расследования существовавшей на обстановки насилия, которая привела к многочисленным смертельным случаям среди военных.

Приказы министра армии Райана Маккарти об исключении и отстранении военнослужащих от службы и о радикальных изменениях в правилах были объявлены во вторник. Изменения регулируют процедуры, связанные с сексуальным насилием, сообщениями о пропавших без вести солдатах, предупреждением преступности и общим «токсичным» климатом на базе.

Одно из положений новых правил требует от командиров – прежде чем объявлять пропавших без вести «отсутствующими без разрешения» (AWOL), считать их безвестно отсутствующими на срок до 48 часов и активно искать их в меру своих возможностей. Изменения последовали за гражданским расследованием, начатым в июле после того, как в течение нескольких месяцев, пять солдат, служивших на базе, умерли предположительно в результате насилия.

Проблемы в Форт-Худе «напрямую связаны с ошибками руководства» , – сказал Маккарти репортерам во вторник, критикуя командование базы: «Без руководства системы не работают. Форт-Худ стал свидетелем шокирующего насилия за последний год: 25 солдат погибли в результате самоубийств, убийств или подозрительных «несчастных случаев».

Самый старший уволенный офицер – генерал-майор. Скотт Эффландт, который командовал фортом Худ, когда специалист Ванесса Гиллен исчезла, а через два месяца была найдена забитой до смерти. Перевод Эффландта на другую базу был отложен, что предполагает дальнейшее наказание. Командиры 3-го танкового кавалерийского полка, в том числе полковник Ральф Оверленд, также были уволены, как и генерал-майор. Джеффри Бродуотер и командующий сержант-майор. Томас Кенни, командиры 1-го кавалерийского полка базы.

Ожидается, что за отстранениями и увольнениями последует дальнейшее расследование, в результате которого некоторые из виновных в ухудшении условий на базе будут полностью исключены из состава вооруженных сил.

Тело Гиллен было найдено в июле, через два месяца после того, как она пропала без вести, главный подозреваемый в убийстве – специалист Аарон Робинсон, покончил с собой, чтобы избежать задержания полицией. Другой солдат, 23-летний Элдер Фернандес, был найден мертвым в августе после того, как более недели числился в пропавших без вести.Рядовой Мейхор Морта был найден мертвым недалеко от базы в июле, а останки другого пропавшего военнослужащего, Грегори Моралеса, были обнаружены в июне чуть более чем в 16 километрах от базы.

Командующий Форт-Худ генерал-лейтенант Пэт Уайт не будет наказан, поскольку большую часть года он провел в Ираке и не присутствовал во время ужасных событий последних 12 месяцев. Проблемы на базе не новы – в 2019 году, в результате самоубийств, убийств или несчастных случаев там погибло 32 военнослужащих, а в 2018 году – 24.