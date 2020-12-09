 

14 военнослужащих отстранены от должностей или уволены из-за «широко распространенной практики» сексуальных посягательств, насилия и убийств на базе Форт-Худ

09.12.2020, 2:36, Разное

От переводчика: перевод  сделан  в  качестве  иллюстрации  к  словам  капитана 1-го ранга ВМС США Гарри Табаха: “… У нас нет рукоприкладства, нет дедовщины, даже нет понятия, потому что у нас нет призывов. Проходят ротации. Они профессиональные, они хотят там находиться, их никто не заставляет, они в любое время могут уйти. У нас конкуренция – попасть в вооруженные силы”.

Командование отстранило или уволило 14 офицеров и рядовых военнослужащих,  из  состава  подразделений  дислоцированных на  базе  в Форт-Худ, штат Техас.  Это  произошло  после завершения независимого расследования существовавшей  на  обстановки насилия, которая привела к многочисленным смертельным случаям  среди  военных.

Приказы  министра  армии Райана Маккарти об исключении и отстранении военнослужащих  от службы и  о  радикальных  изменениях  в   правилах    были  объявлены во  вторник. Изменения регулируют процедуры, связанные с сексуальным насилием, сообщениями о пропавших без вести солдатах, предупреждением преступности и общим «токсичным» климатом на базе.

Одно  из  положений  новых  правил  требует от командиров –  прежде чем объявлять пропавших без вести «отсутствующими без разрешения» (AWOL),  считать  их  безвестно отсутствующими  на  срок  до 48 часов и активно искать их в меру своих возможностей. Изменения последовали за гражданским расследованием, начатым в июле после того, как в течение нескольких месяцев,  пять солдат, служивших  на базе, умерли предположительно в результате насилия.

Проблемы в Форт-Худе «напрямую связаны с ошибками  руководства» , – сказал Маккарти репортерам во вторник, критикуя  командование  базы: «Без руководства системы не  работают. Форт-Худ стал свидетелем шокирующего насилия за последний год: 25 солдат погибли в результате самоубийств, убийств  или подозрительных  «несчастных случаев».

Самый старший уволенный офицер – генерал-майор. Скотт Эффландт, который  командовал  фортом Худ, когда специалист Ванесса Гиллен  исчезла,  а  через два месяца была найдена забитой до смерти. Перевод Эффландта на другую базу был отложен, что предполагает дальнейшее наказание. Командиры 3-го танкового кавалерийского полка, в том числе полковник Ральф Оверленд, также были уволены, как и генерал-майор. Джеффри Бродуотер и командующий сержант-майор. Томас Кенни, командиры 1-го кавалерийского полка базы.

Ожидается, что  за  отстранениями   и  увольнениями  последует  дальнейшее расследование, в результате которого некоторые из виновных в ухудшении условий на базе будут полностью исключены из состава вооруженных сил.

Тело Гиллен было найдено в июле, через два месяца после того, как она пропала без вести, главный  подозреваемый  в  убийстве – специалист  Аарон Робинсон, покончил  с собой, чтобы избежать задержания полицией. Другой солдат, 23-летний Элдер  Фернандес, был найден мертвым в августе после того, как  более  недели  числился  в  пропавших без вести.Рядовой  Мейхор Морта был найден мертвым недалеко от базы в июле, а останки другого пропавшего военнослужащего, Грегори Моралеса, были обнаружены в июне чуть более чем в 16 километрах от базы.

Командующий Форт-Худ генерал-лейтенант Пэт Уайт не будет наказан, поскольку большую часть года он провел в Ираке и не присутствовал во время ужасных событий последних 12 месяцев. Проблемы на базе не новы – в 2019 году,  в  результате  самоубийств, убийств или несчастных случаев   там  погибло  32  военнослужащих,  а в 2018 году   –  24.



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