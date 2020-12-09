Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали»

09.12.2020, 1:58, Новости дня

Следственный комитет РФ проверяет причастность экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала к мошенничеству на предприятии «Амурсталь», сообщил заместитель председателя Следственного комитета Ростислав Рассохов.

«Сергею Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось, однако возможная причастность бывшего губернатора и его супруги к событиям на «Амурстали» проверяется следствием», – сообщил он газете «Коммерсант».

Рассохов пояснил, что жена Фургала являлась совладельцем этого предприятия. «По данному делу следственная группа центрального аппарата СК, работающая в Комсомольске-на-Амуре, задержала трех подозреваемых, двое из них являлись местными депутатами, ранее управлявшими предприятием, все они были арестованы судом», – отметил замглавы СК.

Расследование дела против Фургала на данный момент почти окончено, отметил Рассохов. «Расследование действительно находится в завершающей стадии. В ближайшее время мы планируем предъявить Фургалу и его соучастникам обвинение в окончательной редакции в двух убийствах (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство, а затем начать ознакомление сторон с материалами дела», – сказал он, уточнив, что у Следственного комитета есть все доказательства виновности Фургала.

«Времена, когда оговор – царица доказательств, давно прошли. Показания, которые в рамках соглашений о досудебном сотрудничестве, заключаемых, отмечу, не со следователями, а с прокурорами, дают так называемые сделочники, тщательно изучаются, проверяются и перепроверяются, чтобы исключить даже саму возможность ошибок. Так и в деле бывшего главы Хабаровского края», – сказал Рассохов.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов. 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.