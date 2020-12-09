 

Нидерланды собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству

09.12.2020, 1:58, Новости дня

Нидерланды не смогут ослабить введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения к Рождеству, не исключено принятие более строгих мер, сообщил премьер-министр королевства Марк Рютте.

«Мы хотели бы, чтоб ситуация развивалась по иному сценарию, но, к сожалению, это не так. Количество случаев заражения увеличивается, так же как и цифры по госпитализации», – приводит слова Рютте ТАСС.

Более того, глава правительства не исключил ужесточение мер к Рождеству. «Или мы вместе сделаем все возможное, чтобы показатели начали меняться в нужном направлении, или они продолжат расти, – предупредил он. – Тогда я не исключаю, что мы примем более строгие меры к Рождеству». По словам Рютте, решение по этому вопросу будет принято к 22 декабря.

В последние недели в Нидерландах ежедневно выявляется 5-7 тыс. новых случаев COVID-19.

Накануне власти Швейцарии объявили о введении ограничений по COVID-19 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель выступила за ужесточение ограничений по COVID-19 еще до Рождества.



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