 

Менее 0,5% привитых «Спутник V» заболели COVID-19 — Минздрав

09.12.2020, 1:54, Разное


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По словам Глаголева, у примерно 10% добровольцев был отмечен так называемый гриппоподобный синдром, который характеризуется повышением температуры тела.

«Гриппоподобный синдром, который встречается примерно у 10% получивших вакцину, [проявляется] в виде повышения температуры обычно не более чем до 38 градусов, которая снимается нестероидными противовоспалительными препаратами. В частности, хорошо снимается парацетамолом. Серьезных нежелательных, непредвиденных реакций в ходе клинического исследования выявлено не было», – сообщил замминистра здравоохранения. Он отметил также, что вакцина обладает «очень хорошим профилем безопасности».

В настоящий момент в пострегистрационных исследованиях вакцины участвует около 24 тысяч добровольцев. Сергей Глаголев пообещал, что результаты будут опубликованы в одном рецензируемых научных журналов в самое ближайшее время.

В конце ноября разработчики вакцины «Спутник V» озвучили результаты промежуточного анализа клинических испытаний, оценив эффективность препарата выше 95%. На 28-й день после введения введения первой инъекции (спустя семь дней после получения второй) эффективность составила 91,4%. Спустя 42 дня после введения первой дозы и при условии получения пациентами второй дозы уровень защиты превысил 95%. Именно в этот срок формируется устойчивый иммунный ответ, отмечается в сообщении.

Данные получены на основе анализа состояния здоровья почти 19 тысяч человек, получивших вакцину «Спутник V» в ходе финальных клинических испытаний. Половине добровольцев ввели препарат, другой половине — плацебо. В этой выборке зарегистрировано 39 случаев подтвержденного COVID-19, из них 31 – в группе плацебо.



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