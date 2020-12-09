Украинский Хельсинкский союз наградил премиями за сексизм. Среди победителей – три нардепа от “Слуги народа”

09.12.2020, 1:44, Новости дня

В Киеве 8 декабря во второй раз вручили антипремию “Це яйце” за “сексистское высказывание” и “сексистский материал” 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Украинского Хельсинкского союза по правам человека, онлайн-трансляция велась на странице организации в Facebook.

В номинации “сексистское высказывание” победили глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, которые попали в сексистский скандал, когда в Николаеве назвали коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву “рабочей бабой, как корабельная сосна”.

Вначале Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что действительно обсуждал Аллахвердиеву. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую в партии “Слуга народа” рассматривали как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

Кандидат на пост мэра Одессы от партии “Наш край” Евгений Червоненко также получил антипремию за “систематические оскорбления” депутата от “Слуги народа” Галины Янченко.

“Ваш уровень – научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка”, – заявил он в эфире “112 Украина”. После этого Янченко покинула студию.

Еще одним лауреатом премии стал начальник Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа. Он в комментарии под постом депутата Криворожского городского совета от объединения “Самопоміч” Людмилы Бурман усомнился в необходимости предоставлять избирательное право женщинам.

“Самое большое зло – это допустить женщин и детей к принятию важных решений, например, к голосованию, какой бы вид ни имели эти люди. Именно поэтому всеобщее избирательное право и равенство мужчин и женщин – это ерунда”, – написал он. Позже комментарий удалили.

По информации организации, обладательницей спецпремии стала кандидат на должность мэра Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, которая в комментарии “ГОРДОН” сказала: “Когда я слышу об этих “феминистских движениях”, говорю им: “В армию. И все станет на свои места”.

В номинации “сексистский материал” победу одержали ZIK, “Новини Черкащини”, “Таблоїд 18000” и информационное агентство “Гал-инфо”, сообщили организаторы конкурса.