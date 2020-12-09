Мнение: Аттестат “Психоалхимия. Разморозка”

09.12.2020, 1:24, Разное

После полного цикла тестирований (24) я собираюсь выдать аттестаты.

Следующий тест 22-ой.

Я предупреждала, что вопрос с аттестатами я буду решать в частном порядке.

Это значит, что заключительный этап (после 24-го теста) будет состоять из экзамена и личного собеседования со мной (онлайн).

К экзамену я допущу лучших, к собеседованию часть тех, кто пройдет экзамен, и в результате собеседования отберу нескольких человек, которым и вручу аттестаты.

Хотя аттестат и не имеет никакого юридического значения (и это будет в нем обозначено), выдавая его, я лично свидетельствую, что человек достаточно разобрался в той (начальной) части Психоалхимии, которая связана с разморозкой. Вот почему отбор для меня так важен.

Отбирая тех, кто сможет получить аттестат, я буду учитывать несколько факторов.

1. Место в общем рейтинге тестирований.

2. Уровень комментирования.

3. Заключительный экзамен + собеседование.

Те, кто не комментируют блог или комментируют редко, но занимают в рейтинге тестирований высокое место, будут допущены к экзамену. Те, кто комментируют, но тестирования не проходили, нет. Но самые лучшие, активные комментаторы, проходившие достаточно тестирований, будут иметь некоторое преимущество, даже если их место в рейтинге не такое высокое.

Я заинтересована в том, чтобы дать аттестат только тем людям, в понимании которых я уверена, для этого я и планирую личное собеседование. Если у вас высокий общий балл за тестирования, но комментируете вы очень редко или вообще не комментируете, я должна лично опросить вас, чтобы убедиться, что вы разбираетесь в теме достаточно.

Заключительный экзамен будет отличаться от тестирований, функция его будет другая. Отбор лучших из лучших.

После того как я выдам несколько аттестатов, я скорее всего продолжу тестирования, чтобы еще несколько человек могли добраться до аттестатов через год. Но, возможно, форма тестирований изменится или изменится сам подход к обучению. Так как обучение в моем блоге интерактивно, динамично и спонтанно, подход к нему может меняться.

Но не сейчас. Чтобы дать равные условия всем, 3 заключительных теста из 24 будут в том же самом формате, что и предыдущие 21. Только тематика будет другая, так как у всех тестов немного разная тематика.

22-й тест будет скорее всего в конце декабря, но я объявлю заранее.

Давайте сейчас обсудим немного эту тему.

Хочу дать возможность в этом посте задавать мне вопросы.

Но только если вопросы будут конструктивны.

И вот вам для мотивации картинка от maxima_for

Из серии “Волк-психолог”. Всю эту серию я позже опубликую, когда буду рассказывать, каким я вижу коуча по своей системе.