Всероссийский правовой диктант установил рекорд по числу участников

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09.12.2020, 1:04, Новости дня

Во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, который проводит Ассоциация юристов России, уже приняли участие более 300 тысяч человек. Это абсолютный рекорд за все время его проведения.

Акция началась 3 декабря в День юриста и продлится до 12 декабря. Любой сможет проверить свои юридические знания на сайте.

«Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры – одна из основных задач Ассоциации юристов России. Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант», – передает «Российская газета» слова председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция России, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу. Как отмечают эксперты, участники показывают хорошее знание новых норм Конституции.



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