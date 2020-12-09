 

Захарова оценила присвоение Лебедеву титула барона Сибирского

09.12.2020, 1:04, Новости дня

Присвоение британскому предпринимателю Евгению Лебедеву титула «барон Сибирский» никак не связано с Россией, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Эту новость рассматривали совершенно не с того угла, с которого стоило бы рассмотреть. Вот все как-то сконцентрировались на том, каким-то странным образом начали привязывать к вопросам суверенитета, а уж это точно к этому никаким образом не относится. Это внутренняя, не знаю, кому-то кажется интересной, кому-то устаревшей, система титулов, званий в Британии. Она вообще не связана с нашей страной никаким образом», – сообщила Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, важнее то, что выходец из РФ впервые в новейшей истории попадает британское законодательное собрание. «И будет из первых уст рассказывать о том, что видит, слышит, что происходит у нас», – отметила она.

Королева Великобритании Елизавета II присвоила бизнесмену Евгению Лебедеву ряд титулов, сделав его бароном Хэмптонским и Сибирским. Британские СМИ уточнили, что предприниматель хотел, чтобы в его титуле значилось слово «Московский», но это было сделать невозможно, поскольку разрешение на использование иностранного географического названия должно давать правительство соответствующей страны.



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