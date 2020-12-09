США пригрозили санкциями за покупку «проржавевшего» оружия у России

09.12.2020, 1:04, Новости дня

Существует угроза применения американских санкций в отношении стран, решивших приобрести «проржавевшее» оружие в РФ или дешевое в Китае, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопрос о возможности приобретения Ираком российских систем ПВО.

«Это очень уместный вопрос, если взглянуть на параметры торговли оружием во всем мире. Существует закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») и он, конечно же, может применяться. Системы, платформы или технологии Москвы или Пекина не могут взаимодействовать с нашими системами и не соответствуют условиям взаимодействия наших партнеров с США в области безопасности. Так что с практической точки зрения это не было бы на пользу любому партнеру, будь то Ирак или любая другая страна. Кроме того, как я уже указал ранее, есть законы, которые могут предусматривать возможность введения санкций», – приводит слова Купера ТАСС.

Затронув вопрос о последствиях закупки Турцией российской зенитной ракетной системы С-400, помощник госсекретаря подчеркнул, что США «были и остаются наилучшим партнером» Турции в области обеспечения безопасности. «Турция – член НАТО, и задача США состоит в том, чтобы работать с Турцией над тем, чтобы она оставалась в составе западного альянса, – отметил он. – Что же касается попыток приобретать технику у РФ или Китая, то, как я уже говорил, существует угроза санкций и для их применения нет временных рамок, а масштабы могут быть разными и применяться разными администрациями».

«Те страны, с которыми мы взаимодействуем в области обеспечения безопасности, осознают, что им необходимо иметь системы, которые могут взаимодействовать с американскими системами, – отметил Купер в заключение. – Кто-то может стремиться приобретать проржавевшее в РФ или дешевое в Китае, но мы – самые предпочтительные партнеры».

Напомним, в январе США предупредили Ирак о риске подвергнуться американским санкциям в случае приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Ранее член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи сообщил о переговорах властей Ирака с Россией касательно покупки зенитных ракетных систем С-400.