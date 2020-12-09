 

Ученые описали редкий случай инфицирования COVID-19 у однояйцевых близнецов

09.12.2020, 1:00, Разное


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У большей части заболевших инфекция SARS-CoV-2 протекает в легкой форме, но у некоторых людей могут развиваться опасные осложнения. Науке известны факторы риска госпитализации, тяжелого течения и смерти при COVID-19 (в первую очередь – возраст и хронические болезни). Однако они далеко не всегда могут объяснить тяжесть болезни, многие вопросы пока остаются без ответа.

Среди причин, которые также предположительно могут объяснить разницу в протекании COVID-19 у разных пациентов, генетические особенности и воздействие окружающей среды.

В новом исследовании ученые оценивали влияние разных факторов на течение COVID-19 у двух идентичных (однояйцовых) близнецов – мужчин 60 лет. У таких близнецов набор генов одинаков, поэтому исследования с их участием помогают понять роль генетики в развитии определенных болезней.

Помимо набора генов, у участников исследования было много общего. Ни у одного из них не было хронических болезней и других известных факторов, которые связаны с тяжелым течением COVID-19. Они жили вместе и работали на одной работе (ремонтировали машины), то есть, на них действовали преимущественно одинаковые условия окружающей среды. Кроме того, по всей видимости, они заразились от одного человека.

Первые симптомы болезни у близнецов были сходными: заложенность носа, одышка, слабость и сухой кашель. Их госпитализировали на 10-й день болезни в связи с ухудшением состояния, у обоих врачи диагностировали легкую пневмонию. При ПЦР-тестах было установлено, что вирусная нагрузка у них примерно одинакова.

В больнице обоих близнецов лечила одна и та же группа медиков, они получали одинаковое лечение в течение двух недель. Несмотря на то, что болезнь у братьев начиналась одинаково, после госпитализации появились отличия. Через две недели один близнец был выписан с выздоровлением (без осложнений), а второй переведен в палату интенсивной терапии.

Мужчине, который остался в больнице спустя две недели, потребовалась искусственная вентиляция легких: у него развился шок в связи с присоединением бактериальной инфекции. После этого он провел еще 17 дней в обычном отделении и был выписан с выздоровлением.

В выводах исследования ученые сообщают, что в описанном ими случае на отличия в течении болезни едва ли могли повлиять генетически особенности, факторы окружающей среды, возраст и наличие хронических болезней – то есть, практически все известные факторы риска.



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