В Иране сообщили о задержании причастных к убийству физика-ядерщика

09.12.2020, 0:50, Новости дня

В Иране задержали несколько человек по подозрению в причастности к убийству физика-ядерщика, заместителя министра обороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом в интервью телеканалу Al-Alam сообщил помощник председателя парламента страны по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан.

Он заявил о существовании множества свидетельств, подтверждающих причастность к убийству Фахризаде израильских спецслужб и допустил, что в этом преступлении могли принять участие также представители США.

Абдоллахиан подчеркнул, что “сионисты не могли совершить убийство мученика Фахризаде в одиночку и без сотрудничества с другими органами”. Чиновник добавил, что некоторые исполнители убийства уже задержаны.

Он отказался раскрывать детали и сказал, что такую информацию могут раскрыть только представители службы безопасности.

Чиновник подчеркнул, что спецслужбы Ирана готовят ответную операцию.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Корпуса стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Его застрелили в пригороде Тегерана 27 ноября. Сразу же после убийства Иран обвинил в преступлении Израиль.

По словам заместителя командира Корпуса стражей исламской революции, контр-адмирала Али Фадави, физик был убит из оружия, управлявшегося со спутника и оборудованного искусственным интеллектом. Жена физика сидела рядом с ним, при этом она не пострадала.