 

Apple обещает бесплатно заменить проблемные экраны на iPhone 11

09.12.2020, 0:44, Новости дня

Представители компании Apple сообщают, что все дефектные экраны на смартфонах iPhone 11 будут бесплатно заменены. Как стало известно, некоторая часть гаджетов вышла на рынок с заводским дефектом.

После непродолжительного времени эксплуатации дисплеи теряют чувствительность к касаниям. В результате устройством практически невозможно управлять.

Владельцам одиннадцатых «Айфонов», выпущенных с ноября 2019 года по май 2020-го, советуют, на всякий случай, посетить фирменные сервисные центры и проверить работоспособность своих мобильных аппаратов. Не исключено, что заводской дефект в них имеется, но еще не проявился. Замена неисправных смартфонов производится бесплатно.



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