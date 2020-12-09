 

Путин “заморозил” накопительную часть пенсии до конца 2023 года

09.12.2020, 0:12, Разное

Законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года приняли в Государственной Думе в конце октября. Документ подготовили в Министерстве финансов, чтобы исполнить подписанный ранее президентом федеральный закон.

С 2014 года 6% от заработной платы россиян, которые предназначались для накопления, направляются в страховую часть пенсии. Такая система должна была действовать до 2021-го, но в прошлом году Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2022-го. Теперь эта мера продлевается еще на один год.

В законопроекте поясняется, что с помощью заморозки страна сможет сэкономить почти 670 миллиардов рублей. В противном случае в Пенсионном фонде образовалась бы финансовая дыра. Также отмечается, что права застрахованных лиц не будут уменьшены.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый пятый россиянин (22%) планирует работать после выхода на пенсию. 70% опрошенных не стали исключать такой возможности. Всего 7% не планируют работать после достижения пенсионного возраста.



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