 

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

09.12.2020, 0:10, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 9571 человека.

Днем ранее в Москве умер 71 пациент с коронавирусом.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно выделил из городского бюджета 1,6 млрд рублей на закупку препаратов от COVID-19 для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи пациентам, которые проходят лечение на дому. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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