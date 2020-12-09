Конфронтация с пришельцами. Происшествие в Дульце в 1979 году

09.12.2020, 6:55, Разное

Среди рассекреченных документов американских специальных служб, посвященных “феномену НЛО” есть так называемое “дело 481224”, которое называется “Происшествие в Дульце” и посвящено событиям августа 1979 года в местечке Дульце, штат Нью-Мехико (США), расположенном на северной границе со штатом Колорадо.

Одним из свидетелей этих событий оказался американский военный инженер Фил Шнайдер, который вместе со своим подразделением занимался прокладкой подземных тоннелей в этой местности. Долгое время ходили упорные слухи, что в этом месте расположена секретная военная база пришельцев “Дульце”, вырубленная в горе Арчулета-Меса и состоящая из семи подземных уровней.

Ф.Шнайдер, отмечает, что во время работ оборудование часто выходило из строя по непонятным причинам. Через некоторое время к военным инженерам присоединилось хорошо вооруженное подразделение “зеленых беретов”, которое стало контролировать ход работ. Причина появления этого подразделения, долгое время оставалось загадкой для военных инженеров.

Однако, вскоре произошло событие, которое все объяснило. Однажды тоннель, который прокладывали военные, вывел их на один из подземных уровней базы пришельцев. Фил Шнайдер вместе с “зелеными беретами” отправился обследовать этот уровень и уже довольно скоро они наткнулись на “серых” пришельцев, которые проводили опыты и эксперименты над похищенными людьми.

Ф.Шнайдер утверждает, что он открыл огонь из пистолета и убил двоих пришельцев. Однако, в ответ, его ударила некая “голубая молния”, которая срезала ему два пальца и нанесла сильнейшие ожоги его телу. Остальные солдаты, вынеся раненного в безопасное место, также вступили в бой с пришельцами. В ходе этого боя погибли около 50 американских солдат.

Шнайдер утверждает, что правительство США знало об этой базе, на которой уже очень давно обосновались пришельцы. Также существует множество других свидетельств того, что на этой базе пришельцы проводят эксперименты с людьми и животными.

Однако, существует и другая версия этих событий, которая была изложена неким Джоном Лиром. И вот, что он о них говорит: “В Дульце располагается также подземная база Сириан (Зоннерийцев).

Конфликт с Зоннерийцами в Дульце произошел в 1979 году. Вызван он был несанкционированным захватом американцами водородного реактора (размером с баскетбольный мяч) на транс-V элемента 115, который сняли с действующего “НЛО” (в отсутствие зоннерийцев). Вернувшись, те не смогли взлететь, и, заглянув в реакторный отсек, обнаружили пропажу. На их требование вернуть реактор, американцы не отреагировали.

Тогда пришельцы взяли в заложники 44 человека из числа научного и технического персонала и повторили свое требование. Американская сторона отказалась, с базы Fort Carson в Колорадо были вызваны коммандос Delta. В ходе этой акции погибло 72 человека (все 44 заложника и 22 бойца “Дельты”, итого 66 человек, + еще 6 бойцов “пропали без вести”, их тела не нашли). Все погибшие сгорели (аналогичный феномен известен как самовозгорание людей).

Такая реакция со стороны пришельцев вызвала панику. В период 1979-1981 гг. все контакты США-Сириус прекратились, но постепенно наступило примирение, и сейчас сотрудничество продолжается.”

Кроме этого, существуют еще свидетельства некоего Томаса Кастелло, который утверждает, что работал на этой базе офицером безопасности и покинул ее после конфронтации с пришельцами. Именно данные систем видеонаблюдения, которыми владел Кастелло, дали ему полную информацию о том, что творится на базе, о нарушениях здесь прав человека, что постепенно заставило его покинуть базу и раскрыть заинтересованным людям секретные материалы.

Кастелло утверждает, что люди, которые работают на базе, — это ученые, персонал службы безопасности и наемные работники различных корпораций, которые обслуживают военные контракты. Кроме людей на базе также работают представители четырех внеземных рас:

1) стандартные маленькие “серые” со звездной системы Дзета Сети (Zeta Reticuli) (приблизительно 120 (см) ростом)

2) высокие “серые” с Ригеля, Орион (Rigel,Orion) (около 2 (м) ростом)

3) рептилоидные существа, как родом с Земли, так и со звездной системы Дракона в созвездии Орион (Draco star system in Orion) (180-230 (см) ростом).(как явствует их других источников,здесь, видимо, имеется в виду звезда Тубан (альфа Дракона).

Согласно утверждениям Кастелло земные рептилоиды, которых он описывает как «рабочую касту», управляются крылатыми рептилоидными существами, которых он называет “драко” (внеземная раса с Ориона). Он говорит, что маленькие “серые” (показанные в таких фильмах, как «Близкие контакты третьего рода») находятся в подчинении у “драко” рептилоидов.