О жизни после смерти

09.12.2020, 6:45, Разное

Умирать никому не хочется. Все бы хотели жить вечно, но увы… Природой так уж задумано, что всему на свете есть начало и конец. Человек рождается и умирает на руках у врачей. Такова уж судьба.

Мы часто слышим от тех, кто побывал в состоянии клинической смерти о том, как душа отделилась от тела и человек смотрел на всё происходящее откуда-то сверху или сбоку. Реализм этого явления позволяет судить о наличии чего-то высшего, пока недоступного нашему пониманию.

Да и наш мозг может вытворять с нами всё, что захочет. Как объяснить дальтонику о цветах, слепому о красоте мира? Но они по известным только им способам ощущают всю полноту этой жизни и её краски. Этого мы тоже не поймём.

Все мы молимся духам наших умерших предков. Каждый раз, слушая Коран, мы мысленно адресуем суры этой священной книги тем, кого уже с нами нет. В принципе вся наша жизнь – это путь к Всевышнему. Говорят, что там что-то есть. Большинство населения в это верит. Почему? Потому что всем хочется жить. Хочется, чтобы в тяжёлую минуту кто-то сверху помог, направил на истинный путь. Но иногда просто-напросто не остаётся рядом никого, кроме Бога. И только он один может тебе помочь.

Видел ли я такие случаи в своей практике? Честно говоря, да. Не все, но некоторые пациенты действительно говорили о своих видениях после клинической смерти или наркоза.

Иногда ночью за какие-то доли секунды видишь такой яркий сон, что просыпаешься в поту, а оказывается, что окно не закрыл, и стало холодно или придавил палец во сне. Наверное, все испытывали такое. Наш мозг никогда не спит. Он позволяет нам летать, падать, смеяться и плакать. Мы – продукт нашего мозга. Мы и есть мозг. Без этого органа мы – просто растения.

Но что происходит, когда мы умираем? Видеть смерть – это повседневная практика любого врача. Вот разговаривал человек с тобой, потом впал в кому и… всё. Качаешь, качаешь его – бесполезно. Короткое время, и уже холодное тело везут в морг. Так заканчивается жизненный путь ещё одного человека. Того, кто хотел бы жить вечно.

Рак, инфаркт, тромбоз, вирус. Очень много болезней, которые забирают наши жизни. Пока мы здоровы, мы совсем не заботимся о себе. Мы всегда думаем, что это случится у других. Мы как-то переживём. Нам повезёт. Нас бережёт Всевышний. А когда тебе в лицо говорят диагноз, начинаешь думать о том, как же ты неправильно жил. Можно было бы продлить это земное счастье, если бы занимался собой, своим здоровьем. Но увы – поздно.

К чему я это всё? Как человек я хотел бы верить в существование другой жизни, но как врач – сомневаюсь. Возможно, что-то есть, но совсем не так, как мы это себе представляем или нам рассказывают. Мне кажется, что сказки о воскрешении в определённый день, когда кто-то спустится или что мы окажемся в окружении девственниц – это плод нашего воображения. Мучиться при этой жизни, чтобы попасть в лучшую жизнь после смерти? Как-то не складывается. Зачем?

Я много беседовал с верующими и даже религиозными фанатиками. Условие обязательного и безоговорочного признания того, что написано, меня пугает. Человеку свойственно сомневаться, ошибаться. Возможно, всё, что там написано, правда или истина. Наверное, так. И испытания посылаются нам сверху, говорят. Столько, сколько ты можешь выдержать. Наверное, это тоже так.

Но когда видишь мучения больного с раком пищевода или поджелудочной железы, думаешь, что же такого он мог натворить, чтобы так страдать? Как-то не получается осмыслить.

Практически все палаты с тяжёлыми больными обвешиваются иконами или сурами из Корана. В такие минуты мы все свято верим в бога. Так было всегда, даже в эпоху господствующего атеизма. Скрыто русские носили крест на шее, а казахи прятали под подушки амулеты. А как запретишь? Это ведь тоже своего рода психотерапия.

И в этот момент понимаешь, что вера даёт надежду. А надежда даёт успокоение. Были ли случаи исцеления тяжёлых больных? Да, конечно же, были. А вот чуда, к сожалению, я не помню. Если бы для спасения пациента требовалось заучить буддийскую мантру и повторять тысячи раз – любой врач пошёл бы на это. Но увы…

К чему я всё это? Плохие люди живут долго, говорят. И в этом что-то есть, конечно же. Но, скорее всего, от того, что они всегда заметны и мешают всем остальным. Хороших всегда не видно. Добрых людей мы всегда вспоминаем с опозданием. Потому что они даже своей смертью стараются нас не беспокоить. И умирают тихо. И их уход всегда запоминается нам надолго.

Заметили, что артисты живут долго? Если не алкоголики, конечно же. Кто-то скажет, что жизнь лёгкая, да и работа не пыльная. Это тоже верно, но мне кажется, что главная причина – это постоянная работа мозга. Заучивание наизусть всех ролей даёт постоянную подпитку мозгу, а востребованный мозг не умирает. Наверное, поэтому наши аташки и апашки иногда быстро стареют.

Мой преподаватель из Англии Стив КОЛЛИНЗ при беседе удивил меня, сказав, что посещает театральные курсы Шекспира. Ему тогда было около 80 лет. Чтобы мозг не старел, ответил он на мой немой вопрос.

Поэтому, друзья, не давайте стареть своему мозгу. Наверное, что-то есть там, после смерти. Наверное, там гораздо лучше, чем тут. Фанатики пытаются попасть туда быстро и прямо сейчас. Но мне кажется, эта жизнь нам подарена, чтобы мы прожили её до конца. До самой капли. И в том, что эта жизнь прекрасна в любом виде, у меня сомнений нет. А для того, чтобы ощущать эту жизнь во всех красках, нам нужен здоровый мозг. Или просто работающий.

Не спешите, друзья, туда опозданий не бывает. Давайте поживём здесь и задержимся подольше. Ведь так интересно, что будет дальше…

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