 

В Дании создали уникальное противоядие от укусов змей

08.12.2020, 23:50, Новости дня

О новом противоядии от укусов змей говорится в публикации в научном журнале Journal of Medicinal Chemistry. Авторы – ученые из Дании.

В мире ежегодно погибают тысячи людей из-за укусов ядовитых змей, говорится в сообщении. Па причина не столько в отсутствии противоядий, сколько в том, что такого средства, как правило, не оказывается вовремя под рукой, а до ближайшей больницы – далеко.

Новое средство – это обычный белок, который полностью нейтрализует змеиный яд прямо в месте укуса. Его преимущество в том, что колоть нужно под кожу, а не в вену. Это значит, что правильно использовать противоядие сможет каждый человек, даже тот, кто не имеет ни малейшего представления о медицине. Кроме того, датское средство доступно по цене.



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