Россия создаст свою орбитальную космическую станцию

08.12.2020, 23:50, Новости дня

Как известно, жизненный цикл МКС уже постепенно клонится к закату, а потому нужно думать о создании новой космической станции. В «Роскосмосе» предлагают вспомнить о том, что ранее РФ обладала собственной станцией на низкой орбите Земли и не должна была делить ее с другими странами.

Так, до МКС использовалась станция «Мир», общий объем помещений в которой составлял 376 кубических метров. Кстати, российская часть МКС значительно меньше – всего-то 189 кубометров.

По словам представителей «Роскосмоса», новая станция должна стать больше «Мира». Речь идет о модульной конструкции общим объемом до 464 кубометра. Строительство пройдет поэтапно. Так, на протяжении 2025-2026 года на орбите выведут только центральные модули, в результате чего появится недостроенная станция на 136 кубометров.