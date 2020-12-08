Мнение: Охота на тайны самолета «Судного дня»

08.12.2020, 23:28, Разное

Надо признать, что это была неудачная шутка. Речь про Байдена и Ил-80, известный как «самолет Судного дня», который обворовали в Таганроге. Кража 39 блоков и пяти плат радиостанций только на первый взгляд выглядит нелепой и смешной. Похоже, что все куда более серьезней. Есть все предпосылки для подозрений, что хищение секретных блоков и радиостанций – это тщательно продуманная спецоперация. Мой коллега пишет: «Это не могло быть простой кражей». И с этим трудно не согласиться, узнав некоторые подробности.

Вот они.

«…формулировка «вскрытие грузового люка» у людей, знакомых с устройством Ил-80, вызывает удивление.

— Такой люк нельзя вскрыть с помощью лома или фомки — максимум удастся порвать обшивку, дальше идет т.н. «силовой набор» люка, и сквозь него никак не пробиться. Чтобы проникнуть внутрь, люк надо именно открыть, а все приводы у него — электрогидравлические. Это значит, самолет необходимо поставить под электропитание, попасть в кабину, найти на пульте бортинженера соответствующие тумблеры. Надо хорошо разбираться в самом секретном оборудовании и знать, где находятся эти самые электронные блоки. К тому же воры должны были иметь в своем распряжении не менее 5–6 часов спокойной работы».

Кроме того. Самолет-то, оказывается, находился в охраняемом ангаре. Охранялся и сам аэродром.

И еще одна цитата из публикации «Вскрытие «Судного дня»:

— Очень странное происшествие, начиная с того, зачем такой важный спецборт пригнали на рядовую процедуру в Таганрог. Поменять масло в стойках шасси ему могли на любой ближайшей базе обслуживания. Если уж лететь, то логичнее было бы лететь в Воронеж, где собирают Илы — он и ближе к Москве. Еще один аспект: если речь не идет о модернизации самого секретного оборудования, то на такие процедуры самолеты, как правило, прилетают без секретной «начинки». Это логично, ведь специалистам, которые обслуживают само судно, нельзя даже видеть то оборудование, которое он перевозит. Во всяком случае, именно так все было, например, на авиаремонтном заводе № 412 в Ростове, который также занимался ремонтом и обсуживанием спецсамолетов. Об экстренном случае также речи нет: по некоторым данным, о пропаже блоков стало известно еще 5 декабря. И утечку в СМИ, на мой взгляд, допустили преднамеренно: кому-то выгодно представить произошедшее именно в таком виде — воры тайком прокрались, вскрыли сверхсекретный самолет и вынесли оттуда платы с золотом» .

Что на сегодня известно?

Кто-то принял решение отправить в Таганрог самолет Ил-80. Не сняв секретную «начинку».

Кто-то, хорошо разбирающийся в устройстве самолета, подключил борт под электропитание, пробрался в кабину, нашел на пульте бортинженера соответствующие тумблеры и открыл грузовой люк.

Кто-то демонтировал блоки и радиостанции. При этом, работал несколько часов, работал покойно, не оглядываясь…

Кто-то вывез снятое из охраняемого ангара и охраняемой территории аэропорта…

Не многовато ли этих неизвестных персон?

Вообще-то это попахивает не банальной кражей охотников за цветными металлами, а куда более серьезным преступлением – на очень удачную охоту на тайны самолета «Судного дня».

На снимке: Ил-80 в небе над Москвой. Фотография отсюда

Рисунок отсюда