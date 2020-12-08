Представитель Тихановской: Российский кредит не спасет Белоруссию

08.12.2020, 23:18, Разное

Алехнович объяснил, что из 1,5 миллиарда Россия выделяет только миллиард. Остальные 500 миллионов долларов Белоруссии дает Евразийский фонд стабилизации и развития.

Кроме того, напомнил представитель Тихановской, основная сумма кредита будет в российских рублях. Тогда как основной долг Белоруссии – в долларах, пояснил экономист.

Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов республика получила спустя два месяца после начала политического кризиса. Вторую часть можно ожидать до конца года, а третью – только в следующем.

По словам Алехновича, 1,5 миллиарда долларов – сумма для Белоруссии небольшая. Он напомнил, что ежегодно государство тратит на обслуживание долгов около четырех миллиардов долларов – миллиард в квартал.

До конца текущего года Белоруссия должно заплатить миллиард, еще столько же – в первом квартале 2021-го. К моменту, когда Минск получит всю сумму российского кредита, он должен выплатить по прошлым долгам два миллиарда долларов.

Более того, Алехнович напомнил о долгах госпредприятий. Власть вынуждена постоянно вливать туда средства, чтобы поддерживать производства на плаву, отметил экономист.

Из того он делает вывод: российский кредит в 1,5 миллиарда долларов белорусскую экономику не спасет. “Скорее, это больше имиджевая история – для Лукашенко было важно показать, что у него еще есть кредитор”, – приводит мнение представителя Тихановской портал Kyky.org.

О выделении российского кредита стало известно 14 сентября. В тот день Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский лидер рассказал о создании рабочей группы – она займется разработкой политической реформы. Президент России поддержал коллегу.

Путин – Лукашенко: Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним pic.twitter.com/hZEhz6gR0Z

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020