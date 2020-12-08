 

Представитель Тихановской: Российский кредит не спасет Белоруссию

08.12.2020, 23:18, Разное

Алехнович объяснил, что из 1,5 миллиарда Россия выделяет только миллиард. Остальные 500 миллионов долларов Белоруссии дает Евразийский фонд стабилизации и развития.

Кроме того, напомнил представитель Тихановской, основная сумма кредита будет в российских рублях. Тогда как основной долг Белоруссии – в долларах, пояснил экономист.

Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов республика получила спустя два месяца после начала политического кризиса. Вторую часть можно ожидать до конца года, а третью – только в следующем.

По словам Алехновича, 1,5 миллиарда долларов – сумма для Белоруссии небольшая. Он напомнил, что ежегодно государство тратит на обслуживание долгов около четырех миллиардов долларов – миллиард в квартал.

До конца текущего года Белоруссия должно заплатить миллиард, еще столько же – в первом квартале 2021-го. К моменту, когда Минск получит всю сумму российского кредита, он должен выплатить по прошлым долгам два миллиарда долларов.

Более того, Алехнович напомнил о долгах госпредприятий. Власть вынуждена постоянно вливать туда средства, чтобы поддерживать производства на плаву, отметил экономист.

Из того он делает вывод: российский кредит в 1,5 миллиарда долларов белорусскую экономику не спасет. “Скорее, это больше имиджевая история – для Лукашенко было важно показать, что у него еще есть кредитор”, – приводит мнение представителя Тихановской портал Kyky.org.

О выделении российского кредита стало известно 14 сентября. В тот день Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи. Белорусский лидер рассказал о создании рабочей группы – она займется разработкой политической реформы. Президент России поддержал коллегу.

Путин – Лукашенко: Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним pic.twitter.com/hZEhz6gR0Z

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / “Юные гольфисты”: Жена Игоря Николаева впечатлила подписчиков стройной фигурой

30.09 / Льет как из ведра: где заканчивается норма потоотделения

28.09 / Вторая голова дракона

08.10 / ФБК обратился в ФСБ с требованием возбудить дело о разработке химоружия

06.11 / LG Slide окажется ещё одним смартфоном с необычной конструкцией

14.03 / Мнение: История о больнице

19.10 / В России введут штрафы за отсутствие антител к COVID-19

13.08 / «Поздравь дедушку Джорджа»: в Ельцин-центре прошла выставка детских рисунков к юбилею Джозефа Сороса

24.09 / Спасите мальчика от его же матери! – Личное мнение

13.10 / Как мы жили с «Жигулями»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска