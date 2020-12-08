 

Волоколамские леса зачистили от рекламы

08.12.2020, 23:18, Разное

Во время патрулирования лесов возле города Волоколамск Московской области лесничие занимались демонтажем незаконно установленных на деревьях рекламных конструкций, передает “Радио 1”. С начала года было уничтожено порядка 100 подобного рода объявлений. Отмечается, что кто-то крепил свои объявления при помощи саморезов, другие же использовали гвозди. Как бы то ни было, любая подобная реклама нарушает лесное законодательство.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: Азиатский тип науки

11.03 / Мнение: История о честной жизни

14.10 / «Медиазона»: силовики в Минске избили не менее 1 376 человек, изнасиловали как минимум троих

01.08 / Мнение: Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

03.08 / Ученые: Особая диета может предотвратить развитие импотенции

13.10 / Лили Джеймс замечена за поцелуями с актером Домиником Уэстом в Риме: реакция его жены

10.11 / Протестующие армяне захватили и обчистили резиденцию премьер-министра

31.10 / Мнение: Почему меня не пустили в Молдову?

05.11 / Диана Гурцкая дала первое интервью после смерти 92-летнего отца

04.11 / Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска