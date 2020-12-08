Назван срок начала поставок «Спутника V» во все регионы России

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08.12.2020, 23:16, Новости дня

Около 50% регионов РФ уже получили партии вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«В рамках плановой вакцинации регионы – около 50% – ее уже получили», – цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Подмосковье, Новосибирская область, Республика Коми.

«После десятого числа [декабря] поставка вакцины начнется уже во все регионы», – добавил глава Минздрава.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.



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