Ученые: Массовое тестирование может покончить с карантином

08.12.2020, 23:14, Разное

Британские исследователи провели исследование, базирующееся на результатах массового тестирования на наличие коронавируса в Словакии. По мнению исследователей, упомянутая мера может способствовать снижению продолжительности карантина и прерыванию цепочки заражения инфекцией.

Как рассказали ученые, представляющие Лондонскую школу гигиены и тропической медицины (Великобритания), на территории Словакии в период пандемии было проведено массовое тестирование экспресс-тестами, которое позволило в итоге снизить уровень заражений R, определяющий количество в последующем зараженных людей на одного изначально инфицированного больного. В частности, упомянутый показатель до проведения процедуры был выше 1,4, а после неё – снизился до 0,6. Специалисты отметили, что показатель падения эпидемии традиционно обусловливается снижением уровня R ниже единицы. При этом немаловажным фактором является то, что массовое тестирование в данном случае было сопряжено с введением недельного тотального карантина и назначением десятидневной самоизоляции для жителей с положительным диагнозом и людей, проживающих вместе с ними. Итогом такого мероприятия стало снижение количества заражений в стране на 60% и, как следствие, отмена тотального карантина.

Эксперты акцентировали внимание на том, что эффективность такого рода массового тестирования может быть актуальна для стран с небольшой территорией и населением, однако оно может дать позитивный эффект и в отдельно взятом изолированном регионе. Об этом пишет Walesonline.co.uk.