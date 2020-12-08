 

Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео

08.12.2020, 23:02, Новости дня

Украинский телеведущий Владимир Остапчук 8 декабря в Instagram обнародовал видео, на котором запечатлен во время катания на роликах по заснеженной площадке, где были припаркованы машины.

“Когда твое письмо Деду Морозу из 1990 года таки дошло”, – подписал он видео.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс “Евровидение”. В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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