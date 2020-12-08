 

Украина рассчитывает получить 6 млн вакцин от коронавируса в США – Минздрав

08.12.2020, 23:02, Новости дня

Украина рассчитывает получить 6 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американских фармацевтических компаний. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал в эфире канала “Украина 24” 8 декабря. 

“Мы уже на заключительной стадии переговоров с производителями – это три американских производителя и китайский. […] Мы говорили о 2 млн доз от каждой [американской] компании в течение первого квартала [2021 года]. Хотя бы такое количество”, – сказал он.

Вакцинация, по словам министра, не будет обязательной. 

“Если говорить о вакцинации от COVID-19 – я не являюсь сторонником принудительной вакцинации, я все-таки считаю, что нужно максимально разъяснять и доказывать безопасность вакцин, которые будут использовать в Украине. Именно поэтому мы достаточно скрупулезно подходим к [выбору] вакцины”, – отметил Степанов. 

По словам министра, прививки будут двухкомпонентными и их хватит на иммунизацию 3 млн человек. 

Еще 8 млн доз вакцины Украина получит в рамках инициативы COVAX (это количество рассчитано на вакцинацию 4 млн человек). Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года. 

Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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