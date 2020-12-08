Россельхознадзор запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана

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08.12.2020, 22:22, Новости дня

Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за систематических случаев выявления вредителей в продукции, говорится в сообщении российского ведомства.

«Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики о систематических случаях выявления карантинных для стран – членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию России. Так, только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», – отмечает ведомство.

Накануне РФ ограничила ввоз томатов и перцев из Турции. Кроме того, с 28 октября РФ запретила ввоз помидоров и перцев из Брестской области Белоруссии. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов из Гомельской, Гродненской и Минской областей Белоруссии.



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