 

“Не требовалась госпитализация”: Антидепрессант показал эффективность при лечении COVID-19

08.12.2020, 22:20, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили эффективность препарата-антидепрессанта флувоксамина при лечении COVID-19. Выяснилось, что указанное лекарство способно помочь избежать осложнений в ходе болезни.
В начале исследования ученых, представляющих Вашингтонский университет (Сент-Луис, США), пациенты с подтвержденной первоначальной легкой формой COVID-19 в количестве 152 человек были разделены на две группы. После этого 80 человек из первой группы получали в качестве назначения флувоксамин, а остальные 72 из второй – плацебо. Спустя две недели участники в первой группе продемонстрировали отсутствие ухудшения состояния. В свою очередь, у шести человек, входящих во вторую группу, состояние ухудшилось в период с 4-го по 21-й день. Сообщается, что болезнь у них сопровождалась одышкой, пневмонией и снижением содержания кислорода в кровеносной системе. Также четыре участника исследования были госпитализированы, один из которых полторы недели находился на аппарате ИВЛ.

Специалисты отметили, что целью научной работы был поиск способа лечения, не позволяющего COVID-19 прогрессировать настолько, чтобы заболевшим потребовалась помощь в виде дополнительного кислорода или госпитализации. По мнению специалистов, исследуемый препарат справился с поставленной задачей. “У пациентов, которые принимали флувоксамин, не возникало серьезных затруднений с дыханием и не требовалась госпитализация из-за проблем с легкими”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Эрик Джей Ленце. Впрочем, учитывая недостаточную масштабность научной работы, исследователи анонсировали продолжение изучения лекарства. Об этом пишет Style.rbc.ru.



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