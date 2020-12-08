 

Бузова и Манукян рассмешили пользователей, отметив очередную «годовщину»

08.12.2020, 22:20, Разное

Давид Манукян и Ольга Бузова очень рассмешили поклонников тем, что отмечают 16 месяцев со дня отношений. Звезда проекта «Дом-2» показала ролик с сюрпризом, который устроила для возлюбленного в ноябре.
Каждое 7 число месяца Бузова и Манукян устраивают себе романтические вечера. Избранники считают, что сами должны делать жизнь счастливее и краше. В прошлом месяце ведущая устроила блогеру сюрприз. В тот вечер она ничего не снимала, чтобы полностью посвятить время Манукяну.

На кадрах Бузова и Манукян проявляют нежные чувства по отношению друг к другу. Однако романтика понравилась не всем пользователям. Некоторые отметили, что не нужно выставлять чувства напоказ.

Как считают пользователи, певица демонстрирует наигранные эмоции. Когда людям хорошо вместе, они это никому не показывают. Сами же знаменитости никак не реагируют на негативные комментарии.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились в августе минувшего года. Тогда блогера пригласили сняться в клипе певицы «Лайкер».



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