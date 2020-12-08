Американский регулятор подтвердил безопасность и эффективность вакцины Pfizer

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08.12.2020, 22:08, Новости дня

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтверждает безопасность и эффективность вакцины от коронавирусной инфекции BNT162b2, произведенной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. 

Об этом говорится в информационном отчете FDA, опубликованном 8 декабря перед заседанием консультативного комитета, на котором, как ожидается, одобрят использование вакцины для лиц старше 16 лет. 

FDA проанализировало данные, предоставленные производителями BNT162b2 в запросе на получение разрешения для использования вакцины в экстренных случаях, и пришло к выводу, что “конкретных проблем с безопасностью”, которые препятствовали бы выдаче разрешения, нет. 

Агентство подтвердило, что через семь дней после приема второй дозы эффективность вакцины составила 95% и была стабильно устойчивой во всех демографических группах. 

Побочные эффекты были кратковременными (их продолжительность – до двух дней), наиболее распространенные – боль в месте инъекции, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб и боль в суставах. 

Заседание консультативного совета назначено на 10 декабря. 

Вакцину BNT162b2 для широкого использования уже одобрила Великобритания. Соединенное королевство 8 декабря первым в мире начало широкомасштабную кампанию по иммунизации населения. Первую дозу получила 90-летняя женщина. 

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer “очень многообещающей”. 

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19, созданной совместно с немецкой BioNTech. Компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз своей вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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