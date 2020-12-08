Эверест оказался выше, чем ранее считалось

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08.12.2020, 22:08, Новости дня

Самая высокая гора в мире Эверест оказалась на 86 см выше, чем считалось ранее. Об этом сегодня сообщили власти Китая и Непала, сообщает ВВС.

До сегодняшнего дня исследователи расходились во мнении о высоте горы, между ними были разногласия относительно необходимости включения в высоту горы высоту снежной шапки.

По обновленным данным, высота Эвереста составляет 8848 метров и 86 сантиметров.

Эверест находится на границе между Китаем и Непалом, альпинисты поднимаются на него с обеих сторон.

Китай ранее оценивал высоту горы в 8844,43 метра, Непал не проводил своих измерений.

Некоторые геологи предпагают, что землетрясение в 2015 году могло повлиять на высоту Эвереста. В результате землетрясения магнитудой 7,8 тогда погибло около 9 тыс. человек в Непале. По мнению ученых, высота снежной шапки с того момента уменьшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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