Благодаря пандемии Китай бьёт рекорды по экспорту

08.12.2020, 22:04, Новости дня

В ноябре 2020 года Китай экспортировал товаров на рекордную для себя сумму, пишет South China Morning Post. При этом объёмы экспорта у него растут последние полгода. Эксперты связывают это с пандемией и карантином в западных странах, где на передвижение людей и работу бизнеса наложен ряд ограничений.



Reuters

В ноябре экспорт в Китае рос максимально быстрыми темпами по сравнению с данными за три года, и в итоге достиг самой высокой отметки за всю историю страны — $268 млрд, пишет South China Morning Post, ссылаясь на данные китайской таможни. Так, по сравнению с прошлым годом рост составил 21,1%, тогда как эксперты предвещали среднегодовой рост всего в 12%.

В прошлый раз сравнимо высоких значений объём экспорта Китая достигал в феврале 2018 года. Сейчас же китайские фабрики восполняют карантин в западных странах, так что экспорт растёт уже шестой месяц подряд.

Импорт Китая тоже растёт, но гораздо более скромно — на 4,5%, хотя эксперты обещали по 7%. Эти цифры показывают, сколь велика разница между производительностью и потреблением в Китае. Ту же тенденцию показывают и значения розничной торговли. Так что в ноябре профицит торговли Китая составил $75,42 млрд, и это тоже большой рост.

Эксперты объясняют все нынешние тенденции повышенным спросом на медицинские товары и другую продукцию из Китая. Западные страны приняли меры в связи с эпидемией, наложив ограничение на передвижение людей и работу бизнеса.

И этот пробел восполняет Китай. В особенности растут продажи электроники, медицинских товаров, товаров из пластика, осветительных приборов. Главным рынком для Китая остаются США, куда ушло экспорта на $51,9 млрд. Растёт экспорт из Китая в Австралию, несмотря на их торговый конфликт.

Впрочем, эксперты предупреждают Китай, что эта динамика может быть весьма непродолжительной, поскольку экономическая ситуация на Западе ухудшается. К тому же доступность вакцины снижает необходимость социального дистанцирования. Между тем, котировки китайской валюты растут, так что в будущем китайские товары могут быть уже не столь доступны для иностранных покупателей, пишет South China Morning Post.