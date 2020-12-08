Сгнил заживо – Личное мнение

08.12.2020, 21:54, Разное

Евгений Петросян рассказал, как умирал Джигарханян – гнил заживо.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал».

Сгнил, лёжа в постели. Так вы бы хотели умереть?

Евгений Петросян вывел в свет новую помощницу. Новая — такая же красавица, как и та, на которой он недавно женился, послав куда подальше Степаненко.

Кто-то скажет, что старый юморист сошёл с ума. Я так не скажу. Я вижу и слышу другое:

«Старому Петросяну требовалась операция на сердце, а этому не нужно ничего. Ты видел, я на «Юморине» танцевал? Я держу себя в форме. Я никогда не ходил в спортивный зал, а сейчас хожу уже лет пять-шесть».

Говорят, новая помощница Петросяна — подружка Брухуновой. Сплетничают, что эта парочка окучивает Ваганыча вместе.

Серьёзно?

Вот эти вот две страшненьких тётки способны обмануть хитрого Петросяна? Не верю. Это он контролирует ситуацию, чтобы не кончить жизнь, как Джигарханян, сгнивший заживо.

Помощницы за корочку хлеба будут развлекать Ваганыча до конца. Подушки ему поправлять, подносить лекарство. А он, в промежутках между приступами подагры, будет танцевать, веселиться и жить.

Не гнить, а полноценно жить.

А как бы вы предпочли умереть — со старой и злой Степаненко или наплясавшись вволю с помощницами?