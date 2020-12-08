Мнение: Магия “нельзя”

08.12.2020, 21:48, Разное

Зеленый виноград так живуч, потому что для людей в короне – это единственный способ отлепить фокус от недоступного.

Представьте себе человека в короне.

Он не может принять мысль, что для него существуют какие-то ограничения, что-то недоступное ему, даже многое, даже то, что доступно многим другим людям. А ему недоступно.

Принять эту мысль – значит отказаться от идеи грандиозности.

Многих людей от одного намека на это бомбит так, что они начинают истошно кричать, что их унижают, что их втаптывают в грязь.

Не быть грандиозным для человека в короне – это значит стать грязью.

Секрет в том, что обычных людей он считает грязью, ничтожествами, поэтому когда такой человек пытается снять корону, он начинает жаловаться, что он убожество.

Слова “нельзя” для такого человека не существует, ему все можно.

И единственный способ для него не требовать “дай” – это убедить себя, что он не хочет.

Его желание – это закон, отказаться от такой картины мира он не может, поэтому вынужден рулить своим фокусом внимания с помощью зеленого винограда – обесценивая все недоступное, внушая себе, что он это просто не хочет, хоть и мог бы конечно.

Почему мы так много времени посвящаем зеленому винограду?

Потому что большинство людей не понимают принципиального отличия между “нельзя” и “не хочу”.

Они так берегут корону, что предпочитают вообще не знать слова “нельзя”.

А границы – это именно “нельзя”.

Запрет.

В гуманистической психологии центральное место занимает идея, что запрет – это низшая стадия развития человека и общества, а на высокой стадии развития все запреты должны превратиться в нежелания. Вместо запрета на насилие – нежелание насилия, вместо запрета на стяжательство – нежелание стяжательства.

Но в этой цепочке пропущено одно очень важное звено, которое необходимо непременно восстановить, если вы хотите сформировать границы. Запрет никуда не девается и становится только прочней. Иначе у нежелающих создается иллюзия, что они могли бы насиловать и стяжать, если бы вдруг захотели.

Вы можете заметить, что у современных людей чувство границ становится не лучше, а хуже, чем у их предшественников, уважавших запреты.

Это происходит примерно по той же причине, почему от капитализма не получилось шагнуть в коммунизм. Чтобы благо других стало единственной мотивацией для стахановского труда необходимо такое высокое развитие сознания, которое людям пока и не снилось. Пока что принцип “каждому по потребностям, от каждого по способностям” превращается в такую картину, где потребности каждого растут, а способности уменьшаются.

“Развитие сознания” – это воспитание внутреннего цензора.

Внешний родитель (внешний запрет) должен превратиться в родителя внутреннего, намного более строгого и принципиального. Вот тогда этот внутренний родитель будет следить, чтобы человек не брал себе больше, чем отдает другим. И при таком уровне сознания возможен и коммунизм и любая другая система, опирающаяся на динамический баланс индивида и общества.

Помните правило для динамического баланса в паре? Каждый хочет отдать другому больше, чем взять. Иначе баланс быстро переходит в дефолт, где каждый хочет отжать у другого побольше, а свое придержать.

Вот этот строгий внутренний родитель – и есть то самое звено в цепочке между запретом и нежеланием.

“Нельзя, потому что меня накажут” – это внешний запрет.

“Нельзя, потому что нельзя” – это внутренний запрет – осознание ограничений.

Если в случае внешнего запрета ограничение поддерживается возмездием, в случае внутреннего запрета это ограничение обеспечивается верой в его необходимость.

Сравните это с грандиозным “нельзя, потому что я так решил” или “нельзя, потому что я не хочу”.

Здесь в центре грандиозное Я, которое Решило (а могло бы решить и иначе) или Хочет (и это хочу правит миром).

Прыжок от страха к нежеланию, минуя стадию согласия (точнее смирения), вместо сознания растит корону.

Сознание дано человеку для того, чтобы он руководил собой в интересах вида. Сознание – то, во что эволюционировал инстинкт. Интересы вида – цель сознания, а не эгоизм, иначе это не сознание.

А корона как тот змей говорит, что каждый отдельный человек – Бог и его воля божественна.

В историях в рубрике писем вы видите, чем чреват переход от стадии страха к стадии всемогущества.

Была зависимой, стояла на коленях, распрямила спину, полетели скалки, разрушила что имела, вернулась на колени, просить прощения за содеянное, но и скалку из рук не выпускает.

Границы начинают формироваться тогда, когда вы лично, сознательно и смиренно признаете факт существования запретов.

Запрет означает конец вашей личной территории и начало чужой. Согласие с запретами означает, что вы признаете ограничения свои и уважаете права других закрыть перед вами дверь на свою территорию или открыть ее. Вы не грандиозны, а смиренны, что означает – не лезете, куда не надо, знаете свое место, и еще куча таких обидных для короны фраз, но таких верных и правильных с точки зрения границ.

Почему так важно признать запрет, а не играть в игру “я просто не хочу”?

Чтобы не растить корону.

От зеленого винограда корона всегда растет. Вот только что вы бессильно колотились в закрытую дверь и были близки к тому, чтобы признать существование ограничений, факт чего-то недоступного для вас, запретного, и вот уже вы сфокусировались на том, что вам этого не хочется, что это не то, чего вам нужно, и вы поищите чего-нибудь получше.

Вы смогли отлепить фокус от того, до чего не получилось допрыгнуть, но сделали это ценой роста вашего главного врага – короны. И ценой ущерба для вашего главного друга – рефлексии.

Это самая важная тема, поскольку корону было бы легко поймать и увидеть, не будь зеленого винограда.

Человек в короне то и дело натыкался бы на ограничения и слышался громкий грохот и рев, потому что ограничения объективны, не признавать их – это значит все время биться в них лбом. Но с зеленым виноградом получается иная картина. Вы подходите к ограничению близко или упираетесь в него и решаете, что вас расхотелось и поворачиваете. Так создается иллюзия, что вы научились жить в границах, не снимая короны и обошлись без этих противных унижений, что вы обычный и вам многое нельзя. Теперь вам все можно и вы лучший, но просто не хотите того и сего.

Так вы сделали с собой вещь намного хуже, чем если бы вы просто треснулись лбом: вы поломали свою рефлексию, вы подрастили свою корону и вы закрыли для себя возможность прокачивать ресурсы.

А если бы вы смогли осознать “нельзя” и увидеть чужие границы, вы бы просто отлепили фокус и занялись другими делами.

Вот посмотрите этот комикс.

У этой женщины нет мужа, во всяком случае нет такого партнера, который хотел бы завести с ней ребенка и был бы готов активно в этом помочь, поэтому материнство для нее – очень сложная задача. Это объективно сложно, когда нет хорошего мужа, желающего стать отцом, а для самостоятельного материнства нет удобного жилья, нет достаточных материальных средств или нет здоровья.

И это объективные ограничения, которые надо видеть и признавать. Это будет означать внутренний локус контроля и нормальные границы. Вы видите границы своих возможностей и понимаете, что собственный ребенок в настоящий момент вам недоступен. И вы можете решить, в каком направлении действовать, чтобы это стало вам доступным, или не действовать. Даже если вы решите вообще не действовать и смириться с перспективой остаться без детей – это будет ваш выбор без короны и без ЗВ. Поле очень часто помогает смиренно принявшим свою долю, потому что благодаря правильным настройкам их фигура занимает в поле хорошую позицию. Очень многие женщины и мужчины рассказывают, что когда они уже решили, что им суждено жить без семьи и детей, им встретилась настоящая любовь и все сложилось. И вот это “суждено” – это совсем не то же самое, что корона и зеленый виноград. В короне, обмотанной ЗВ, вы занимаете наихудшее положение в поле из всех возможных.

И вот посмотрите в комиксе, как мучается женщина в короне от своего желания иметь ребенка.

Она не может его иметь. Ребенок – это не пакет молока, который можно купить в супермаркете.

Она теоретически наверное могла бы добыть себе ребенка (а может и нет), если бы грохнула уйму средств и сил, которых у нее мало. Ей нужно обманом или хитростью заманить мужика и добиться зачатия. Беременность нередко получается спонтанно, когда она не нужна, но когда нужна, оказывается, что это не так уж просто, особенное если женщине не мало лет и она не так уж привлекательна. Добыть здорового ребенка, не имея здорового мужа, еще сложней. Донорский материал стоит недешево и редко хватает одной порции. В общем это целая эпопея, а кроме зачатия ребенок требует еще множества ресурсов, для вынашивания, рождения, воспитания, которых у героини нет или мало.

Но она не может отлепить фокус и ее рвет от желания стать матерью, потому что у нее корона. Корона, сообщающая ей, что чем сильней она пожелает, тем быстрей получит. От этого фокус прилипает к желаемому и оторвать его невозможно. Она чувствует муки от того, что желаемое не реализуется, нетерпеливо ждет и гневается на нерадивую Золотую Рыбку. Чтобы продумать реалистичный план, необходимо учесть все реальные ограничения и понять, каким образом их обойти. Такое желание никогда не бывает чрезмерным и неистовым, не приносит мук. При хорошем локусе контроля (в границах) вы легко отрываете фокус от того, что прямо сейчас не можете получить, и переносите на то, чем можете продуктивно заниматься. Муки от несбыточного желания испытывают только люди в короне, которые не понимают, что их желание – это мелочь по сравнению с объективными условиями.

Обратите внимание, насколько героиня комикса отрицала эти условия. Она считала, что единственное ограничение – это противоречие между ее желанием стать матерью и ее желанием стать писателем. Для писателя желателен опыт и такой важный опыт как рождение и воспитание детей тем более. Но героиня придумывает, что, будь она матерью, она стала бы писать “ужасные вещи о материнстве”, превратилась бы в “наседку”. Ей кажется, что не нужен опыт, а нужен лишь ее эгоцентричный внутренний мир, чтобы заниматься творчеством. Это любимая теория бездельников, которые не способны ни на что полезное, но воображают себя творческими людьми.

Но в данном случае это не имеет почти никакого значения, потому что никто не предлагает героине реальную возможность завести ребенка. У нее есть только унылая подружка с соломинкой и коктейлем, а этого слишком мало.

Обычно родственники кормят короны таких чайлдфри, создавая видимость, что если бы они только захотели, они бы легко вышли замуж и могли бы нарожать детей. На самом деле большинство одиноких чайлдфри не могут выйти замуж, даже если бы захотели. Сначала им нужно измениться. А замужние чайлдфри часто живут с мужчинами, которые не хотят от них детей, потому что уже имеют, или захотят позже, с более молодыми, здоровыми или более любимыми женщинами. То есть 90% чайлдфри – вынужденно бездетны, а 10% страдают депрессией, из-за которой у них нет мотивации ни на что, кроме самокопания.

Ну и проанализируйте еще сам “процесс” выращивания зеленого винограда. Зловредный и даже зловонный.

1. Увидеть, что желание вас мучает (а снимать корону и осознавать недоступность не хочется).

2. Представить, что у вас это есть (приложить к себе) и оно совсем не такое приятное, как кажется. Найти недостатки в этом или просто почувствовать, что к этому нет никаких эмоций, никакой тяги, никакого кайфа нет от этого.

3. Прочувствовать отсутствие удовольствия и испытать облегчение по этому поводу.

4. Никому не сообщать об этом, чтобы не расшатывали (ну кроме подружки, с ней можно и нужно рефлексировать вслух, подружки ведь для того и существуют).

5. Поверить в то, что вы – хозяин любых таких процессов, можете ими управлять. Захотели и расхотели. Хозяин своих желаний, когда под рукой есть зеленый виноград.

Вчера два письма было про зеленый виноград.

Попробуйте увидеть этот самый процесс в этих письмах.

И в любых других.

И если можете, отрефлексируйте, получается ли у вас сопротивляться этим процессам в себе.

Понимаете ли вы важность слов “нельзя” и “недоступно” для формирования границ?