 

Саркози потребовали приговорить к четырем годам тюрьмы

08.12.2020, 21:28, Новости дня

Прокуратура потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам тюрьмы, два из которых условно, сообщил телеканал BFMTV.

Судебный процесс по так называемому «делу о прослушке» начался в конце ноября. Фигурантами дела стали также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, для которых прокуратура потребовала аналогичное наказание, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Саркози через своего адвоката Эрзога мог обещать Азиберу помочь получить должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, касающемся дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L’Oreal Лилиан Беттанкур. По информации французских СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года было обнаружено, что Саркози общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.

Сам бывший президент Франции неоднократно опровергал выдвинутые против него обвинения.

Напомним, Саркози было предъявлено обвинение по делу о предполагаемом финансировании Ливией его избирательной кампании в 2007 году.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений.



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