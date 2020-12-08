 

Мадуро заявил о подготовке покушения на него

08.12.2020, 21:28, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов в стране на него готовилось покушение, за которым стояли власти Колумбии.

«Надежный источник в колумбийской разведке сообщил, что на меня готовилось покушение в день выборов. (…) [Президент Колумбии] Иван Дуке принимал участие в планах по подготовке моего убийства», – передает ТАСС слова Мадуро со ссылкой на телеканал Telesur. Президент заявил, что был вынужден сменить избирательный участок для голосования.

Напомним, в Венесуэле проходят выборы в однопалатный парламент. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.

Европейский союз также не признал итоги парламентских выборов в Венесуэле, поскольку они не соответствовали международным демократическим стандартам.

В МИД РФ заявили, что выборы были проведены в соответствии со стандартами прозрачности и демократии, серьезных нарушений не выявлено.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рост занятости в частном секторе США оказался меньше ожидаемого

23.11 / Илларионов: Почему решил уйти с должности советника Путина? Пребывание в такой власти становилось по этическим соображениям невозможно для сколько-нибудь уважающего себя человека

19.08 / Компании США и Европы потратят на вывод производства из Китая 1 трлн долларов

11.08 / ОМОН бросили на штурм подъездов жилых домов в Минске

10.10 / В Херсоне подстрелили местного активиста

05.10 / Toyota представила обновленный RAV4 для России

09.09 / Показатели людей с дислексией улучшила стимуляция мозга

01.11 / Бастрыкин поручил доложить о расследовании возгорания баллонов в челябинской больнице

29.06 / Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

02.09 / Комиссия по ядерной сделке отказала США в праве требовать санкций против Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска