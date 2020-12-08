Мадуро заявил о подготовке покушения на него

08.12.2020, 21:28, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов в стране на него готовилось покушение, за которым стояли власти Колумбии.

«Надежный источник в колумбийской разведке сообщил, что на меня готовилось покушение в день выборов. (…) [Президент Колумбии] Иван Дуке принимал участие в планах по подготовке моего убийства», – передает ТАСС слова Мадуро со ссылкой на телеканал Telesur. Президент заявил, что был вынужден сменить избирательный участок для голосования.

Напомним, в Венесуэле проходят выборы в однопалатный парламент. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией». В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.

Европейский союз также не признал итоги парламентских выборов в Венесуэле, поскольку они не соответствовали международным демократическим стандартам.

В МИД РФ заявили, что выборы были проведены в соответствии со стандартами прозрачности и демократии, серьезных нарушений не выявлено.