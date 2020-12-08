Главком ВСУ Руслан Хомчак: «Украине нужны американские ЗРК Patriot для защиты от России»

08.12.2020, 21:26, Разное

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что неоднократно предпринимал попытки уговорить киевские власти импортировать американские ЗРК Patriot. Военачальник убежден, что Украина в них остро нуждается для защиты от агрессии со стороны России.

Руслан Хомчак отметил, что ЗРК Patriot должны быть не только зенитными, но и противоракетными, поскольку РФ при нападении на Украину сможет накрыть ее ими, даже не нарушая воздушные границы страны. На данный момент конструкторские бюро «Южное» и «Луч» только начинают разрабатывать подобные комплексы, но они необходимы уже сейчас, считает эксперт.

По словам Руслана Хомчака, украинская армия устроит «тактику выжженной земли» противнику, если официальная Москва отдаст приказ о наступлении. В свою очередь местное население покажет российской стороне настоящий «террор» во время вооруженного конфликта.