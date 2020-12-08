 

Главком ВСУ Руслан Хомчак: «Украине нужны американские ЗРК Patriot для защиты от России»

08.12.2020, 21:26, Разное

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что неоднократно предпринимал попытки уговорить киевские власти импортировать американские ЗРК Patriot. Военачальник убежден, что Украина в них остро нуждается для защиты от агрессии со стороны России.
Руслан Хомчак отметил, что ЗРК Patriot должны быть не только зенитными, но и противоракетными, поскольку РФ при нападении на Украину сможет накрыть ее ими, даже не нарушая воздушные границы страны. На данный момент конструкторские бюро «Южное» и «Луч» только начинают разрабатывать подобные комплексы, но они необходимы уже сейчас, считает эксперт.

По словам Руслана Хомчака, украинская армия устроит «тактику выжженной земли» противнику, если официальная Москва отдаст приказ о наступлении. В свою очередь местное население покажет российской стороне настоящий «террор» во время вооруженного конфликта.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Ученые рассказали, насколько быстро вирус SARS-CoV-2 станет устойчивым к вакцине

13.08 / Российские врачи сделали новый желудок для двухлетней пациентки

29.06 / Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией

09.07 / Собянин назвал дату отмены масочного режима в Москве

30.06 / Мнение: Чукча умный. Путин еще умнее

29.07 / Мнение: Выставка недавно открытых работ Рокотова началась в Историческом музее

25.06 / Мнение: В России установлен еще один памятник Сталину

19.08 / «Власти нужны гарантии безопасности»

10.07 / Адвокатов по делу Ефремова из-за саморекламы могут лишить лицензии

01.08 / Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска