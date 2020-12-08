 

Лишай может являться симптомом «тихого коронавируса»

08.12.2020, 21:26, Разное

Ученые заявили, что лишай может выступать симптомом так называемого «скрытого» коронавируса. Зачастую у них нет очевидных признаков болезни.
Лишай появляется за счет наличия вируса varicella zoster, он же вызывает и ветрянку. После последней патогены скрываются в нервных окончаниях. Позже, когда иммунная система ослабевает, происходит их реактивация в качестве лишая. Статистка показывает, что каждый четвертый взрослый человек сталкивается с этой проблемой. С возрастом риск появления лишая увеличивается.

Уже имеются определенные доказательства, что с коронавирусом связано множество кожных проявлений, в том числе крапивница. Британские специалисты разработали мобильный сервис по отслеживаю симптомов COVID-19, туда в свое время была включена потеря вкуса и обоняния. 9% с подтвержденным тестом имели на пальцах рук и ног красную сыпь.



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